Motivul pentru care Octavia Geamănu l-a „criticat” pe Smiley. Ce i-a atras atenţia, de fapt: „Fiecare are propriile valori, am testat apele”

Octavia Geamănu a intrat în atenția publicului, după ce s-a susținut că l-a „criticat” pe Smiley pentru o ținută controversată pe care a purtat-o pe scenă. Fosta prezentatoare a știrilor de la Observator a explicat ce i-a atras de fapt atenția și ce atitudine prezintă față de cântăreț. Foto

Recent, Smiley a cântat pe scenă într-o ținută controversată: tricou roz, pantaloni negri, largi. Apariția artistului a fost imortalizată și a devenit virală pe rețelele sociale, unde mulți și-au dat cu părerea privind alegerea vestimentară. Octavia Geamănu a fost prinsă, la rândul său, în contrele de pe internet.

Fosta prezentatoare a știrilor de la Observator a distribuit un videoclip cu Smiley, în timp ce interpreta melodia Rita, în colaborare cu Connect-R. Utilizatorii online au privit gestul făcut de Octavia Geamănu drept critică la adresa cântărețului, informația fiind fals prezentată în spațiul public.

Internauții i-au transmis jurnalistei că nu ar trebui să judece pe cineva după stilul vestimentar, reacția ei fiind nepotrivită. Octavia Geamănu a reacționat, explicând ce s-a aflat, de fapt, în spatele gestului său, care a stârnit numeroase reacții în mediul online, unele exprimate în mod nepotrivit.

„Când am văzut postarea aseară, am zis să văd ce părere au cei din comunitatea mea. Am vrut să fac un experiment la miezul nopții; atunci aleg subiectele pentru podcast. De multe ori mă inspir din situații prezentate pe rețelele de socializare.

Am vrut să testez apele pentru un subiect pe care mă gândesc să îl abordez. E un clip care a provocat multe discuții; încă nu îl șterg, am oprit comentariile și nu vreau să se simtă nimeni ofensant. Fiecare are propriile valori și standarde, ele pot influența modul în care interpretăm evenimentele”, a punctat Octavia Geamănu.