Motivul pentru care Nicoleta Nucă nu vrea să îi îndeplinească “fantezia” iubitului ei: “Sigur nu se va mai opri” EXCLUSIV

Nicoleta Nucă este o împătimită a tatuajelor și asta se vede cu ochiul liber, pentru că nu are mai mult și nici mai puțin de 12 tatuaje, iar vedeta nu are de gând să se oprească la acest număr! Se spune că, odată ce îți faci primul tatuaj, vei vrea să îți faci cât mai multe, iar în cazul artistei este complet adevărat. De curând, cântăreața și-a tatuat întreaga mână. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Nicoleta Nucă ne-a spus motivul pentru care nu vrea să îi îndeplinească “fantezia” iubitului ei!

Nicoleta Nucă este una dintre cele mai frumoase și îndrăznețe vedete din România. Artista iubește tatuajele, iar corpul ei devine din ce în ce mai acoperit de “opere de artă”, fiecare cu o semnificație anume. În exclusivitate pentru Playtech Știri, vedeta ne-a spus povestea celui mai mare tatuaj pe care îl are, adică cel care îi ocupă toată mâna dreaptă.

“Este o nebunie a mea! Am avut un film mai nebun și asta a ieșit, practic. Doare, nu am ce să zic, ar fi ridicol să zic că nu m-a durut deloc. M-au luat toate transpirațiile în anumite zone ale brațului, simțeam că mă tatuează pe suflet.

L-am terminat în câțiva ani, am început pe bucățele, dar în ultimul an am băgat câteva ședinte forță. Mă săturasem să umblu cu el ciopârțit. Acest tatuaj, este primul pe care nu l-am făcut cu o semnificație anume.

Este pur decorativ. A fost doar plăcerea mea și l-am printat pe piele. O să îmi mai fac, acesta este al 12-lea. Am altele mai micuțe, împărștiate.”, ne-a dezvăluit Nicoleta Nucă, în exclusivitate pentru Playtech Știri.