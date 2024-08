Motivul pentru care mulţi români iau amenzi pentru parcare în Grecia. Concluzia la care a ajuns un turist: „Vă spun din experienţă”

Ne aflăm într-o perioadă a concediilor, în care foarte mulți români aleg Grecia ca destinație de vacanță. Și cum țara este relativ aproape de România, o bună parte dintre aceștia optează pentru a merge cu mașina personală în vacanță. Hai să vedem la ce să fie atenți aceștia, pentru a nu se trezi cu amenzi în parcările din Grecia.

Grecia a devenit una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor. An de an, sute de mii de turiști se îndreaptă către frumoasele insule elene, acolo unde petrec câteva zile de relaxare și se încarcă cu energia locurilor și a soarelui. Cu toate acestea, fiind o altă țară decât România, aceștia trebuie să cunoască legile care e aplică acolo.

Prin urmare, turiștii români care aleg să meargă cu mașina în vacanță în Grecia sau închiriază o mașină la destinație trebuie să știe că statul elen are un sistem de sancțiuni extrem de bine pus la punct în ceea ce îi privește pe cei care nu respectă legea.

Turiștii și, nu numai, care parchează ilegal mașina trebuie să știe că sunt pasibili de amendă. Potrivit mae.ro, pentru această încălcare a legislației, șoferii sunt nevoiți să scoată din buzunar între 40-150 euro, la care se adaugă reţinerea plăcuţelor de înmatriculare pentru o perioadă de 20 de zile, precum şi plata taxei de parcare pentru acest interval de timp.

Pățit este și un român, care și-a povestit pățania pe unul dintre celebrele forumuri destinate Greciei de pe Facebook. Revoltat, el a explicat cum a fost amendat doar el pentru că a parcat într-un loc nepermis, în timp ce celelalte mașini nu au fost observate.

”Am văzut postarea de mai devreme, legat de faptul că poliţia ridică plăcuţele maşinilor..

Vă spun din experienţă proprie, am fost “stan pățitu”. Joi (14.07) am mers să mănânc la Mousses, am parcat maşina în parcarea de la ieşirea de la fery, eu cu maşina înmatriculată în RO şi cumnatul meu cu maşina înmatriculată în Belgi. În acea parcare conform spuselor poliţistului parchează doar angajaţii din port.

Mă aşez la masă, cu spatele la maşină, şi cumnatul mă atenționează că este cineva în spatele maşinii şi scrie ceva pe o hârtie, mă duc să văd care este situaţia şi ce scrie. Îl Întreb ce scrie, îmi răspunde că am parcat ilegal şi că parcarea este adresată celor care au carduri în geam, şi îi spun să mergem să verificăm dacă toate maşinile au carduri în geam, el refuză, şi mă uit la alte 3 maşini, din alea 3 pe care le-am văzut una avea card şi două nu.

I-am spus că sunt şi fără card şi că nu este normal să-mi dea amendă, a plecat fără să-mi dea vreun răspuns, culmea este că maşina cumnatului nu a verificat-o..

De aici eu pot trage doar următoarea concluzie, că sunt puşi să amendeze maşinile cu numere româneşti, în condiţiile în care eu i-am zis de celelalte două maşini fără card şi maşina cumnatului nu a verificat-o.

Tipul era de la Poliţia portuară..”, a scris un român pe un cunoscut forum de pe Facebook, Forum Thassos.