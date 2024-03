Andreea Perju are o fată adolescentă, Mara, care a împlinit la finalul lunii ianuarie 14 ani. Actrița reușește să îmbine rolul de mamă și prietenă totodată pentru fiica ei, adaptându-se noilor provocări care vor apărea în această etapă. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, interpreta Angelicăi din serialul Bravo, tata (Antena 1) ne-a povestit motivul pentru care Mara nu are încă buletin, dar și cum gestionează relația cu ea în ceea ce privește tehnologia, dar și finanțele.

Andreea Perju a fost prezentă zilele trecute la lansarea colecției Sisterhood Tresure, fiind binecunoscută pasiunea ei pentru modă. Prinsă cu spectacole la teatru, filmări pentru serialul de la Antena 1, dar și alte proiecte pe plan professional, Andreea Perju a fost nevoită să amâne un pic momentul de a-i face fiicei sale carte de identitate.

“Nu am apucat să mă duc să îi fac buletinul. Ea a făcut 14 ani la final de ianuarie și eu în februarie am avut o lună extrem de plină.

Am jucat 36 de spectacole la teatru, pe lângă asta media zilelelor de filmare per săptămână este 3 zile, plus restaurantul, plus celelalte, nu am avut timp să merg cu ea, dar într-devăr am trecut într-o altă etapă, o etapă foarte solicitantă peste care sper că vom trece cu brio, așa cum am trecut peste toate etapele, întâmpinate până la această superbă vârstă de 14 ani”, a declarat actrita pentru Playtech Știri.