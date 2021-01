Motivul pentru care Andreea Antonescu nu a divorțat nici acum, deși nu își mai iubește soțul

Andreea Antonescu a anunțat despărțirea de tatăl fetiței ei, Traian Spak, în urmă cu un an, cu mențiunea că în cel mai scurt timp va depune și actele de divorț. De atunci, artista nu a mai părăsit România, precum o făcea adesea când era căsătorită, dat fiind că soțul are afaceri în America. De la acest moment au trecut două luni, trei, un an, dar iată că protagoniștii încă nu s-au ”dezlegat” unul de altul în acte.

Andreea Antonescu și Traian Spak, separați, dar împreună. Motivul pentru care artista nu a divorțat nici acum

Andreea Antonescu și Traian Spak au luat decizia de a se despărți în anul 2019. „Nu mai suntem implicați într-o relație. Suntem două persoane libere”, admitea cântăreața. Așadar, de ceva vreme, între ei au rămas o relație de prietenie și procedura birocratică. Pandemia a stricat, însă, planurile celor doi.

„Niciodată să nu spui niciodată! Cert este că, în acest moment, decizia rămâne constantă și așteptăm să treacă această perioadă pentru a putea duce la capăt ceea ce deja știți.Nu s-a schimbat nimic, decizia mea rămâne fermă în continuare. După cum ai zis și tu, cauza amânării a fost acest an care ne-a schimbat tuturor cursul vieții. Nu mă simt împăcată. În general, când încep un lucru îmi place să-l duc la bun sfârșit, dar îmi dau seama că nu ține de noi să finalizăm acum”, a declarat Andreea Antonescu pentru revista VIVA.

Sunt în relații bune

„Suntem în relații foarte bune, vorbim des la telefon, Sienna fiind cu mine în București, așa că este normal să comunice cu tatăl ei. Iar eu sunt mereu acolo. În plus, el este cel care o răsfață mai mult pe Sienna, iar eu sunt părintele care trebuie să rămână mai rațional, așa că și aici avem destule discuții”, a completat aceasta.

Cum a reacționat bărbatul în fața divorțului?

„Sunt o persoană realistă. Nu s-a întâmplat într-o noapte. De-a lungul timpului am realizat că nu mai pot să trăiesc fără muzică. Neavând timp, atunci mă bucura că nu mai am timp să mă gândesc concret la acest subiect. Lucrurile s-au mai amânat. Între noi au fost discuții civilizate, oricum, dar, fiind în România, la începutul verii, urmând apoi proiectul Andre, totul trebuia dus la un nivel înalt, mi-am dat seama că implică muncă și timp.

Am realizat că va lansa și lansarea piesei mele și că voi rămâne mult timp aici, știind și să Traian are planurile lui în America, am realizat că trebuie să mă gândesc și acest subiect. Am făcut-o la începutul lunii apriliie și am dezbătut cu el. Nu pot spune că l-a îmbrățișar, că a fost fericit, încântat, dar a înțeles cum decurg lucrurile și am ajuns la această concluzie”, a povestit solista într-un interviu.