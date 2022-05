Motivul pentru care Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au botezat fiul la 10 luni. Vedeta Pro TV nu s-a sfiit să recunoască

Adela Popescu și Radu Vâlcan au întârziat cu câteva luni botezul fiului lor. Prâslea familiei a fost botezat mult mai târziu, iar prezentatoarea emisiunii „Vorbește lumea” (PRO TV) a explicat și care a fost motivul pentru care s-a ajuns în această situație. Normal, copiii se botează la trei luni. Așadar, care este motivul pentru care Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au botezat fiul la 10 luni?

Adela Popescu și Radu Vâlcan au găsit timp să-l boteze pe fiul lor cel mic, Adrian, abia la începutul acestei luni, în contextul în care micuțul avea deja 10 luni. Conștienți de faptul că în două luni cel mic împlinea un an, ei au pregătit totul pe repede înainte. Chiar și așa, totul a ieșit perfect, iar prima petrecere a lui Adrian a fost una pe cinste.

„La noi ca la nimeni. Am și vorbit cu Radu și i-am zis că nu se poate, suntem ceva ce nu mai există. Copilul trebuia botezat ca la carte, la trei luni. Ne-am organizat frumos, petrecere, tot ce trebuie, am antamat la restaurant, am făcut aranjamente florare, foto corner, nu știu ce invitații, tot. Cu trei zile înainte am făcut covid și am anulat tot.