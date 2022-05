Motivul ireal pentru care Gigi Becali nu ia antibiotice. Patronul FCSB este cunoscut pentru opiniile ferme pe care le are în privința vaccinului anti-Covid și, în general, legate de tot ceea ce el consideră a fi nesănătos. Latifundiarul a dezvăluit că bucuria sa mai mare decât a face un milion de euro, e să-și privească oile. Gigi Becali a mărturisit că deja nu mai folosește nici antibiotice, chiar dacă îl chinuie vreo durere mare și a explicat de ce preferă să facă astfel.

Motivul ireal pentru care Gigi Becali nu ia antibiotice. Patronul FCSB vrea să se bucure de o viață cât mai sănătoasă, dar în condiții naturale, așa cum le consideră el. Latifundiarul a dezvăluit, printre altele, că cea mai mare bucurie a sa este să-și privescă oile păscând. O plăcere mai mare decât cea dea câștiga un milion de euro.

„Zilnic stau jumate de oră, mă uit la ele cum pasc. Zilnic. Asta e bucurie, nu? Eu nu vând oile, le dau cadou. Am 150 de oi aproape. Dar eu am bucurie. Pentru mine e mai mare bucurie jumate de oră să văd, bucuria nu putem noi să o controlăm. Bucuria e mai mare când văd cum pasc oile decât un milion de euro. Aș vrea să câștig milionul, dar dacă-l câștig nu am bucurie cum am bucuriei când pasc oile. Când mă uit la oi mă gândesc la Hristos, mă uit la pomii mei, mă gândesc la Hristos și-i dau slavă”, a declarat Becali la România TV.