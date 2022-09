Moscova, un nou ultimatum pentru Ucraina. Cine îl amenință pe Volodimir Zelenski că va ordona „capitularea definitivă a regimului de la Kiev”

Tensiunile dintre Ucraina și Rusia cresc tot mai tare, având în vedere că armata ucraineană a obținut victorii rapide și neașteptate, ceea ce o face pe Rusia, țara pierzătoare, aducând mai multă rușine imaginii lui Vladimir Putin, care începe să fie respins din toate părțile, inclusiv de foștii săi apropiați. Astfel, invazia rusească pornită în Ucraina în urmă cu șapte luni se întoarce în favoarea ucrainenilor, care deja se laudă cu cei 6000 de km recuceriți de la ruși, printre care și orașe importante precum Izium și Baraklia. Cu toate acestea, speranța Rusiei de a distruge Ucraina nu a dispărut complet, iar un apropiat de-al liderului rus amenință cu cererea capitulării regimului din Kiev.

Liderul ucrainean i-a acordat, luni, un interviului jurnalistului american, Fareed Zakaria, în cadrul căruia i-a dezvăluit că țara sa nu va accepta să încheie cu Rusia nicio variantă a acordurilor de la Minsk, explicând că acestea nu ar face decât să țină trupele ucrainene pe loc, în timp ce Rusia ar avea avantaje.

„Nu vom sta pe loc. Vom continua ușor să înaintăm constant. Nu vom mai vorbi cu ei altfel. De îndată ce am rămâne şi am sta, ştiu că unele state ne-ar împinge spre «procesul de la Minsk». Vreau ca lumea să înţeleagă, sunt lucruri diferite.

O rezolvare diplomatică şi «Minsk-2-3-5-10» sunt două lucruri diferite. «Minsk» este o bucată de hârtie goală pentru a oferi Rusiei o pauză înainte de următoarea invazie”, a declarat Zelenski, citat de Unian și Agerpres.