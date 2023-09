Monica Tatoiu, despre cum a devenit bogată, fără să fure: ”Eu întotdeauna am avut 40.000 de euro salariu”. Ce pensie uriașă încasează lunar

Monica Tatoiu, una dintre cele mai cunoscute femei de afaceri din România, a dezvăluit recent că se numără printre milionari și că se bucură de un nivel de trai luxos. Cu toate acestea, vedeta a vorbit și despre prețul pe care l-a plătit pentru succesul său financiar, inclusiv neglijarea copilului, probleme de sănătate și tensiunile familiale.

Prețul plătit de Monica Tatoiu pentru averea impresionantă pe care a strâns-o cinstit

Invitată în cadrul unui podcast, Monica Tatoiu a vorbit deschis despre câștigurile financiare pe care le-a acumulat de-a lungul timpului, subliniind că toate acestea au fost plătite cu un preț mare.

Vedeta a mărturisit că pentru a avea bani mulți, a fost nevoită să-și neglijeze familia și sănătatea. Printre cele mai mari regrete ale sale se numără și faptul că fiul ei a crescut în principal sub supravegherea șoferilor săi și a femeii de serviciu, iar neglijarea sa a avut un impact asupra relației lor, dar și asupra dezvoltării emoționale a adultului de astăzi.

Printre alte dezvăluiri, Monica Tatoiu nu s-a sfiit să recunoască că, în prezent, pe lângă banii strânși de ea, îi revine în urma muncii sale o pensie de 22.000 de lei.

”Da (n.r este milionară). Să știi că totul are un cost. Copilul meu a crescut cu cei doi șoferi ai mei și cu femeia de serviciu, îmi reproșează asta și multe dintre defectele lui sunt pentru că eu nu am avut timp de el. Știi cum e să faci naveta la New Delhi săptămânal? Dar, pe lângă banii mei, care sunt toți în România, dorm liniștită noaptea, nu am făcut șmecherii, am și o pensie de 22.000 de lei. Eu sunt foarte deșteaptă și modestă și am putut să devin bogată fără să fur. Un mesaj pentru tineri: Nu trebuie neapărat să furi, ca să devii bogat și nu toți bogații sunt toxici, așa cum se spune.”, a declarat Monica Tatoiu.

”Mi-am distrus familia și aproape m-am îmbolnăvit”

Chiar dacă a cunoscut succesul financiar de tânără, femeia de afaceri recunoaște că a plătit un preț mult prea mare pentru această realizare, inclusiv pe plan familial și personal.

În cadrul aceluiași podcast, Monica Tatoiu a dezvăluit că, de-a lungul carierei sale, a muncit din greu și și-a sacrificat în mod considerabil timpul petrecut cu familia și băiatul său, dar și sănătatea. Fiul său îi reproșează că ar fi preferat să aibă mai multă prezență maternă în viața sa, chiar dacă acest lucru ar fi însemnat să renunțe la luxul și bunăstarea financiară cu care s-a obișnuit.

Monica Tatoiu a fost în continuare sinceră cu privire la sacrificiile pe care le-a făcut în cursul carierei sale pentru a obține succesul financiar. Aceasta a atras atenția că banii nu vin întotdeauna la pachet cu fericirea și că trebuie să fim conștienți de costurile personale pe care le plătim pentru realizările noastre profesionale.

Banii nu vin niciodată la pachet și cu fericirea, este de părere Monica Tatoiu, care spune că a plătit un preț uriaș, pentru veniturile de care s-a bucurat de-a lungul vieții. Vedeta spune că și în prezent primește adesea reproșuri din partea băiatului său, care-i spune că ar fi renunțat oricând la tot luxul din lume, pentru a petrece câteva clipe alături de mama sa.

„Eu am muncit timp de 15 ani, mi-am distrus familia aproape, m-am îmbolnăvit. Copilul meu și acum îmi reproșează, dar l-am întrebat, jucăriile și școlile cine i le plătea? Dar îmi spune ‘Mama, aș fi preferat să te am lângă mine, nu trebuia să mă dai la școala Americană, dar să-mi citești seara’, așa mi-a spus el. Sunt milionară cu niște costuri. Am avut întotdeauna bani, nu am știut ce înseamnă lipsa, de la vârsta de 17 ani. Până atunci, am făcut baie în lighean și am dormit cu tata, mama și fratele meu într-o singură cameră și brusc tata a câștigat foarte mult, pe vremea aia lua 85.000 de lei pe lună. Tata avea pacienți de la Budapesta, Beldrag, Viena”, a povestit Monica Tatoiu.

”Trebuia să știu să mă opresc mai devreme”

În continuare, Monica Tatoiu a vorbit despre sacrificiile făcute pentru a obține succesul financiar, dar și despre greutățile cu care s-a confruntat pentru atingerea obiectivelor.

Pe de altă parte, femeia de afaceri recunoaște că îi seamănă tatălui ei și are regrete că nu a știut să își impună niște limite. În cadrul aceleiași intervenții, Monica Tatoiu a recunoscut că a avut salarii uriașe, pentru care a plătit inclusive taxe, fără să aibă vreo intenție să fure statul român.

”Eu n-am avut probleme, eu niciodată nu am cerut să mi se mărească salariul, nu am cerut să mi se dea, mereu mi s-a dat. Eu am avut salariul 40.000 de euro, la care s-au plătit taxele. Trebuia să știu să mă opresc de mai devreme și tata a fost la fel, în 25 de ani, l-am văzut o oră pe săptămână, stătea numai în spital, a murit în spital, nu a avut concediu în 25 de ani, iar eu l-am copiat, meseria a fost viața lui. Mi-am uitat copilul o dată sub birou, iar eu mi-am dat seama în mașină că lipsește. Totul vine cu un cost. Mă doare când îmi zice asta băiatul. Asta-i viața, nimeni nu-i perfect”, a adăugat ea.

Ascultă declarațiile făcute de Monica Tatoiu în cadrul podcastului citat: