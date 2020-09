Monica s-a îndrăgostit de fiul ei și l-a ademenit în pat. Ce s-a întâmplat când băiatul a aflat intențiile ei reale

Monica Mares s-a îndrăgostit de fiul ei și l-a ademenit în pat. Femeia în vârstă de 36 de ani s-a îndrăgostit de fiul ei biologic și are o relație nepotrivită cu acesta. Femeia a povestit s-a ajuns la această relație nevăzută cu ochi buni de o lume întreagă.

O femeie și-a ademenit propriul fiu în pat. Ce le-a făcut vecinii când au aflat de relația incestuoasă

Monica Mares are o relație amoroasă cu fiul ei biologic, iar în luna martie a anului 2017 aceștia riscau 18 luni de închisoare pentru incest. Judecătorii au hotărât să îi lase în libertate atâta timp cât nu mai întrețineau relații amoroase.

Ciudatul cuplu a pledat „vinovat” însă s-a jurat că nimic nu îi va ține separați și că vor lupta pentru a avea dreptul de a fi într-o relație amoroasă. Monica Mares a povestit despre cum a început povestea de dragoste cu fiul ei.

Monica și-a dat spre adopție fiul la naștere

Femeia în vârstă de 36 de ani l-a născut pe Caleb Peterson în urmă cu 19 ani, după care l-a dat spre adopție. Pe atunci, Monica avea doar 16 ani și nu își permitea să crească un copil. Însă cei doi s-au reîntâlnit când femeia s-a dus să își ia fiul de la familia care îl adoptase, în Texas.

La scurt timp după ce l-a luat acasă, mama și fiul și-au mărturisit dragostea reciprocă unul față de celălalt și au început să aibă o relație amoroasă.

Monica i-a mărturisit dragostea fiului ei

„I-am spus: Scuze, nu știu cum vei reacționa. Sunt mama ta și tu ești fiul meu, dar eu m-am îndrăgostit de tine”, a povestit Monica Mares.

Monica a apelat la ajutorul oamenilor pentru a-i sprijini prin intermediul donaților astfel încât să lupte în justiție pentru relația de dragoste pe care o are cu fiul său.

Caleb își iubește și el mama și vrea o relație cu ea

„Este dragostea vieții mele și nu vreau să-l pierd. Iar el mi-a spus: Mi-a fost frică să-ți spun, dar și eu m-am îndrăgostit de tine. El este dragostea vieții mele și nu vreau să-l pierd.

Copiii mei îl iubesc, întreaga familie îl iubește. Nimic nu poate interveni între noi, nici măcar închisoarea. Trebuie să fiu cu el. Când voi ieși din închisoare, mă voi muta într-un stat care ne va permite să fim împreună”, a mai mărturisit Monica Mares.

Ce au pățit cei doi când comunitatea a aflat de relația lor interzisă

Când s-a aflat vestea în comunitate, familia celor doi a trecut prin momente grele, fiind înjunghiați și bătuți pentru cee ce făceau în dormitor. „O fată a aflat, stă vizavi de mine…. a început o ceartă mare și l-a strigat pe fiul meu. Mi-a zis să am grijă căci comit incest.

Și-a chemat familia iar noi am fost înjunghiați, bătuți, a apărut ambulanța (…) Am mers la spital unde ne-au cusut, ne-am întors acasă și familia ei nu a fost arestată. Nu înțeleg de ce. Polițiștii ne-au pozat rănile la spital și după ne-am întors acasă, am făcut un duș și am început să plâng. I-am spus lui Carlos că va afla toată lumea, dar că nu îl voi părăsi. Dar mi-a spus că va fi alături de mine indiferent de situație”, a mai mărturisit Monica Mares.