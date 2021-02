Monica Pop rupe tăcerea despre obligativitatea vaccinării anti-Covid-19: „Am primit amenințări cu moartea”

Medicul oftalmolog, Monica Pop, a vorbit în cursul serii de duminică despre probabilitatea ca legea obligatorie a vaccinării să fie aplicată și în România. Fostul manager al Spitalului de Oftalmologie din București și-a expus vehement dezacordul cu privire la acest subiect, aducând critici dure la adresa autorităților.

După apariția informației potrivit căreia vaccinarea ar putea deveni obligatorie, persoane publice și cetățeni ai României își exprimă revolta prin toate mijloacele existente. Astfel, în proiectul de buget pentru Ministerul Sănătății se regăsește un paragraf care indică posibilitatea întocmirii unui act normative prin care populația să fie obligată să se vaccineze.

În urma publicării acestui articol, mai mulți medici și-au exprimat părerea, printre care Raed Arafat și Monica Pop.

Medicul oftalmolog consideră că varianta obligativității vaccinării este una nedemnă, motiv pentru care solicită ca acest lucru să fie lăsat la latitudinea fiecărei persoane. Aceasta consideră necesară o campanie de informare, dar nu una de obligare.

Monica Pop povestește despre tratamentul pe care l-a primit în urmă cu doi ani, atunci când susținea schemele de vaccinare obligatorii din cauza numărului mare de decese. Aceasta fusese amenințată cu moartea, moment în care i-a cerut ajutorul lui Raed Afat. Aceasta explică că acum, cei care susțin vaccinarea sunt exact persoanele care în urmă cu doi ani s-au opus vehement.

”Acum doi ani, atunci când eram de acord cu schemă de vaccinare obligatorie, am primit amenințări cu moartea. Și am cerut ajutorul Doctorului Arafat pentru a face plângere la poliție pentru lucrul acesta, pentru că am fost de acord cu lucrul acesta.

Acum, când mortalitatea este mult mai mică, din păcate, consider că este o gravă încălcare a drepturilor omului. Omul trebuie convins, nu obligat. Cum se va face obligativitatea? Iei omul cu arcanul și îl bați dacă el nu dorește acest lucru?

Și atunci s-au opus exact cei care acum ar vrea să facă această vaccinare obligatorie. Exact aceștia s-au opus atunci. Deși s-au întâmplat atâtea nenorociri și deși a fost o epidemie foarte mare cu număr mare de decese (n.r. epidemia de rujeolă).

Nu este decât o posibilitate de a subjuga populația”, a fost mesajul Monicăi Pop, la Antena3.