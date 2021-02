Mesajul actorului Dragoș Bucur din mediul online a crea vâlvă! Zilele trecute, soțul Danei Nălbaru a publicat, pe contul său oficial de Facebook, un mesaj uluitor către toți românii.

Dragoș Bucur a mărturisit că nu poartă mască de protecție și nici nu se vaccinează împotriva COVID-19. După aceste dezvăluiri curajoase, vedeta de la PRO TV a primit multe reacții acide din partea celor care i-au criticat alegerea.

‘Celor ce aleg sa injure si sa atace ii sfatuiesc sa se gandeasca la faptul ca in curand s-ar putea sa fie ei cei care nu vor mai avea libertatea de a exprima (sau chiar ataca) nici o idee sau o parere. Cred ca ne apropiem de acel moment si nu vreau sa particip la crearea lui. Nu sustin ca decizia de a nu ma vaccina este cea corecta, dar sustin si apar libertatea de a lua singur aceasta decizie.”

Nu sustin ca decizia de a nu ma vaccina este cea corecta, dar sustin si apar libertatea de a lua singur aceasta decizie. Nu incurajez pe nimeni sa nu poarte masca, dar nu sunt de acord cu aceasta ordonanta militara si consider ca traiesc intr-o societate in care inca am voie sa nu fiu de acord cu guvernul si cu deciziile lui si sa imi exprim public acest dezacord.

Stiu sigur ca mai sunt oameni care gandesc ca mine, dar fie le este teama sa se exprime public, fie prefera sa stea departe de online. Sunt un om cu familie, sunt artist, cred in Dumnezeu si in libertatea de expresie, sunt sustinator al luptei impotriva discrimarii si astea sunt valorile dupa care ma ghidez in viata’, a declarat Dragoș Bucur pe Facebook.