Monica Pop, reacție furibundă după ce jurnalistul Ion Cristoiu a transmis că se simte rău după vaccinul anti-Covid-19. Cum sunt mințiți cetățenii

Jurnalistul Ion Cristoiu, în vârstă de 72 de ani, a anunțat ieri, pe 8 februarie, că nu se simte foarte bine după ce a primit doza de rapel a vaccinului anti-Covid-19. Acesta a povestit că a avut un weekend foarte dificil, în care s-a simțit extrem de obosit. La aflarea veștii, medicul Monica Pop aruncă cu săgeți ascuțite către vinovați.

Renumitul jurnalist a povestit experiența sa cu cea de-a doua doză de vaccin anti-Covid-19, explicând că nu dorește să influențeze pe nimeni în sens negativ. Pe de altă parte, acesta a subliniat faptul că urmăritorii au sesizat că în filmarea făcută pentru site-ul său abia avea putere sa vorbească.

Din acest motiv, Ion Cristoiu s-a simțit obligat să recomande autorităților să atenționeze cetățenii cu privire la efectele secundare care pot apărea inevitabil și să renunțe la abordarea prezentă în care sunt menționate exclusiv beneficiile acestui ser.

“Am văzut deja pe Facebook că se dramatizează ca un argument împotriva vaccinării. Eu m-am simțit, și am înțeles că nu sunt singurul, cumplit de obosit. Aseară când am înregistrat pastila mea video toți au remarcat faptul că abia vorbeam.

După rapel am dormit vreo oră-două, nu am reușit să mă refac. Aseară eram mort de oboseală. M-am trezit dimineață vioi, dar pe la prânz iar m-am simțit obosit. Eu am reclamat faptul că exist posibilitatea unor reacții adverse și că nimeni nu le previne.

Adică vaccinarea are loc într-o voioșie comunistă, adică hai cu toții la Bumbești-Livezeni, totul e frumos, însă nu văd de ce nu s-ar spune”, a spus Cristoiu la Antena 3.