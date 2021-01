Monica Pop îi desființează pe Raed Arafat și Alexandru Rafila. Nici ministrul Tătaru nu a scăpat

Zilele acestea tensiunea a ajuns la cote maxime în spațiul public, pe marginea campaniei de vaccinare anti-covid. Sunt multe voci care acuză lipsa de specialitate a celor ce diriguiesc bunul mers al situației actuale în România. Criticile sunt, în special, la adresa lui Raed Arafat, Nelu Tataru, Alexandru Rafila, Mihai Craiu și Gabriel Diaconu. Toți sunt medici, dar după cum spune Monica Pop, pe alte specializări, dar nu sunt medici infecționiști.

Fiecare dintre acești cinci medici, sunt specializați pe diferite domenii medicale, dar niciunul nu este medic infecționist, în opinia oftalmologului Monica Pop, cum de altfel nici domnia sa nu este. Dar, noul val de critici la adresa acestora a pornit de la ultimele afirmații făcute, de fiecare în parte, și susținute de unii moderatori TV.

Deși nu un specialist în boli infecțoase, Monica Pop a devenit în ultima vreme, una din vocile cele mai vehemente. În ultimele sale intervenții sau postări pe rețelele de socializare, Monica Pop critică dur lipsa de specialitate a acestora. Medicul oftalmolog Monica Pop merge mai departe, și face aceste remarci, public, într-o postare recentă pe Facebook, declarând:

”Dl Dr. Raed Arafat, medic in specialitatea anestezie si terapie intensivă! Dl Dr. Nelu Tataru – medic chirurg, Dl Dr. Alexandru Rafila, microbiologie, Dl. Dr Mihai Craiu, medic pediatru, Dl. Dr. Gabriel Diaconu, psihiatru (?) Etc, etc, etc! Sint toti MEDICI! Ca SI NOI!

Medic infectionist nu este nici unul din ei! Ei au dreptul la opinie in altă specialitate si alți medici, nu? FUNCTII si diplome de management, chiar si master, avem mai toti dar se vede că NU SI ACELEASI DREPTURI! Desi avem aceeasi facultate grea de Medicină, in care se invată si epidemiologie si infectioase si virusoligie si microbio- si histologie, etc.”, spune Monica Pop.