Monica Pop, atac fără precedent la adresa lui Florin Cîțu: „Numai penali în politică”

Monica Pop se arată extrem de nemulțumită de politica românească, dar mai ales, de persoanele care ne conduc țara. Aceasta a comentat inițiativa alianței USR-PLUS „Fără penali în funcții publice”, sugerând o mică schimbare a sloganului, iar mai apoi folosirea lui în politică. Primul politician de pe lista neagră a medicului este Florin Cîțu, care a ținut ascunse antecedentele penale din tinerețe.

Surpriza politicii românești continuă să aibă efecte puternice la mai multe zile de la dezvăluirea ei. Florin Cîțu a recunoscut într-o conferință desfășurată la Palatul Victoria că a condus sub influența băuturilor alcoolice pe vremea facultății, iar polițiștii din SUA i-au dat o amendă de 1.000 de dolari, dar și o pedeapsă de două zile de închisoare pe care a săvârșit-o. Informația a apărut în premieră pe site-ul legalizam.ro, iar surprinzător este faptul că acest lucru s-a întâmplat acum, într-o perioadă tensionată pentru partidul PNL.

„Acum 20 de ani am condus sub influența alcoolului și am plătit o amendă foarte mare. Este interesant că sub patru tururi de scrutin PSD nu a apărut această informație și apare acum, în competiția internă. Eu am condus, a fost o greșeală, am plătit foarte scump, a trebuit să-mi vând și mașina și am mers un an de zile pe jos. Nu e ceva cu care să te mândrești”, a dezvăluit Cîțu.