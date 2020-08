Monica Pop, acuzații grave la adresa autorităților: „Trebuiau să iasă să spună că totul s-a modificat”

Monica Pop, renumit medic oftalmolog, este cunoscută pentru dezacordul exprimat față de regulile și măsurile de restricții impuse de autorități. Aceasta consideră că cetățenii sunt neîndreptățiți atunci când li se comunică ceva, iar mai apoi, totul se schimbă radical. Motivul noii sale revolte este purtarea măștii de protecție de către toată lumea, contrar declarațiilor de la începutul pandemiei.

„Eu am ceva încredere în oameni, ba chiar mai multă”

Monica Pop este un medic apreciat de toată lumea, deoarece aceasta s-a arătat de cele mai multe ori de partea oamenilor, și mai puțin a autorităților. În contextul pandemiei de COVID-19, medicul nu înțelege de ce medicii și autortitățile și-au schimbat radical recomandările, fără a oferi explicații plauzibile, pe înțelesul tuturor.

”Eu am ceva încredere în oamenii din țara asta, nu ceva, chiar mai multă. Dimineață, când am mers spre spital, am văzut pe stradă numai oameni cu mască. Efectiv treceau strada sau așa… Oameni care aveau mască, de toate vârstele.

Am urmărit. Să știți că oamenii înțeleg, în general, atunci când explici corect și când nu spui astăzi un lucru și mâine altul, despre același subiect. Adică oamenii trebuie să ajungă la un consens și să spună un lucru”, a spus aceasta.

Dacă la începutul acestei perioade, măsurile de prevenție erau doar pentru persoanele infectate, acum măștile trebuie să fie purtate de toată lumea. Monica Pop menționează faptul că Guvernul ar fi avut datoria de a explica clar și transparent de ce au survenit aceste schimbări, ce anomalii au apărut, iar receptivitatea oamenilor ar fi fost mult mai mare.

„Iar atunci când se face o greșeală sau se vorbește despre un lucru și lucrurile s-au modificat și ți-ai dat seama, tu ca ministru, tu ca profesor de micro, tu ca director la DSU. Ți-ai dat seama că lucrurile s-au schimbat, atunci ieși și spune asta. Adică lucrurile s-au schimbat, am crezut la început că este o viroză ușoară, s-a dovedit că nu e chiar așa și atunci trebuiau să iasă să spună că lucrurile s-au modificat și este o patologie gravă!”, a spus Monica Pop la Antena 3.