Monica Pop a dezvăluit ce îi făceau medicii de la Floreasca lui Mihai Constantinescu. Ce s-a întâmplat în spital

Mihai Constantinescu s-a stins după luni de zile de luptă. Cu toate că părea că starea sa de sănătate se îmbunătățește, soarta a decis altceva pentru el. Una dintre cei care au stat alături de cântăreț până în ultima clipă a fost și Monica Pop, care a venit cu dezvăluiri surprinzătoate vizavi de ceea ce-i făceau medicii de la Floreasca. Ce se întâmpla în spital?

Vestea că Mihai Constantinescu s-a stins din viață a șocat pe toată lumea. Fanii săi credeau că medicii le vor da în curând o veste bună, mai ales după ce o sursă din anturajul artistului a informat pe toată lumea că se simte mai bine. Din nefericire, ieri, 29 octombrie, iubitul solist a murit. Sufocată de durere, Monica Pop, cea care i-a urmărit evoluția stării de sănătate pe tot parcursul lunilor de când a fost internat, a făcut câteva dezvăluiri despre ce se petrecea în spital. Medicul a susținut, la România TV, faptul că specialiștii de la Floreasca au făcut tot posibilul să-i salveze viața.

După ce zilele trecute românii au pierdut-o pe Tamara Buciuceanu, un alt artist i-a urmat calea. Marius Țeicu, un apropiat al lui Constantinescu, a avut prima reacția vizavi de trecerea solistului în neființă.

„E un moment foarte greu, nu-mi vine să cred. Toți am sperat că se va întâmpla o minune, așa cum s-a întâmplat și cu Gabi Cotabiță. Ne știam de când eram colegi, de foarte mult timp. Am cântat împreună, el a fost solistul nostru. Ne-am dat seama de ce talent are, mergea prin toate țările, era cap de afiș. Era ca un vulcan, compunea aproape zilnic. Foarte, foarte talentat. Am cântat împreună mulți ani de zile în țară și în străinătate, am fost în multe emisiuni împreună. Mie nu-mi vine să cred. Mi-e atât de greu. S-a rupt o bucată din mine, din toată tinerețea mea, toată cariera mea”

Marius Țeicu (Sursa:Antena 3)