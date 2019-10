Ce s-a întâmplat cu singura femeie pe care Mihai Constantinescu a lăsat-o însărcinată. Motivul pentru care artistul nu a avut copii

Mihai Contanstinescu era la a doua căsătorie și a avut mai multe relații cu femei mai mult sau mai puțin celebre. Cu toate acestea, niciuna dintre cele care ar fi putut fi mamele copiilor săi nu i-au dăruit niciodată copii. Artistul și-ar fi dorit foarte mult o fetiță, dar soarta nu a ținut cont de acest gând…

Sora mai mare a cântărețului, Ileana, a dezvăluit de ce fratele ei nu a putut să devină niciodată tată. A iubit-o atât de mult pe Simona Secrier, încât a luat-o de nevastă chiar dacă știa că nu îi va putea dărui urmași.

„Eu nu am putut face copii, iar Mihai trebuie sa raspunda, in functie de cucoanele cu care a fost. Mihai s-a casatorit cu gandul sa aiba o fetita, dar ea nu a vrut sa-si strice silueta. Apoi a mai avut prietene, ele si-au dorit copii cu el, dar le era teama ca el nu vrea si nu l-au intrebat. Imi pare foarte rau, am venit singuri, plecam singuri, se alege praful de tot”, declara Ileana, sora mai mare a cantaretului. Intre timp, din pacate, femeia a murit in urma unei grave maladii.

Mihai Constantinescu a vrut foarte mult urmași. Chiar el a dezvăluit cine este singura femeie pe care a lăsat-o însărcinată. Deși el a vrut să devină tată, tânăra nu a dorit același lucru.

„Un copil responsabilizeaza mama enorm. Nu a fost sa fie sa am un copil. Atunci cand mi-am dorit nu s-a mai putut. Am fost in tinerete cu o fata splendida si a ramas insarcinata. Ea a luat hotararea sa nu se mai intample absolut nimic. Asa ca a facut avort. Eram tanar, aveam in jur de 30 de ani si ea era in clasa a 12-a. Mi-ar fi placut ca ea sa fi lasat copilul”, a marturisit Mihai Constantinescu, in trecut, la o emisiune TV.