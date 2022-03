Monica Pop a avut covid-19. Boala a răvășit-o: „Au început nişte simptome, nu am crezut că poate fi atât de severă” VIDEO

Cunoscutul medic oftalmolog Monic Pop a trecut prin clipe extrem de grele după ce s-a infectat cu noul coronavirus. Recent, ea a acordat un interviu în care a povestit că a făcut o formă severă de Covid-19 și a mărturisit că în toată cariera ei nu a întâlnit un asemena virus.

Medicul oftalmolog a explicat că nu a putut să se vaccineze împotriva Covid-19 din cauza unor afecțiuni mai grave.

„Eu nu am putut fi vaccinată pentru că am o boală mai severă, era contraindicat să fac vaccin, nu am făcut. Am luat toate măsurile şi nu s-a întâmplat nimic, până când acum două seri când mi-a fost foarte frig, aşa am început. A doua zi dimineaţă am fost imediat şi am făcut test, la amândoi era pozitiv.” a povestit Monica Pop.