Efectele nebănuite ale celei de-a patra doză de vaccin anti-Covid. Ce s-a observat în rândul adulților tineri imunizați cu Pfizer și Moderna. Studiu

Rezultatele unui studiu efectuat de cercetătorii israelieni a demonstrat ce eficiență ar avea o a patra doză de vaccin anti-Covid pe bază de ARN mesager în rândul persoanelor sănătoase. Cercetarea a fost publicată, miercuri, în New England Journal of Medicine, potrivit Agerpres. Imunizarea cu doza a patra de vaccin a fost aprobată de Israel la începutul acestui an, categoriile vizate fiind cele reprezentate de vârstnici și cadrele medicale. În acest ultim studiu, oamenii de știință s-au concentrat pe efectele dozei a patra în rândul adulților tineri sănătoși.

Cine a participat la studiu

Studiul a fost realizat pe aproximativ 600 de angajaţi din domeniul medical, angajați ai centrului Sheba. Astfel, 270 dintre persoane au fost imunizate cu doza a patra de vaccin Pfizer sau Moderna, la o perioadă de patru luni după doza a treia. Restul participanților au primit doar trei doze de vaccin de la Pfizer.

Studiul a fost realizat în perioada de vârf a valului Omicron, iar rezulatele obținute indică faptul că doza a patra de vaccin oferă o imunitate suplimentară redusă, în ciuda faptului că imunitatea dobândită după cea de-a treia doză scade treptat.

Cercetătorii au arătat că persoanelor imunizate cu cea de-a patra doză de la Pfizer le-a scăzut riscul de infectare cu Covid-19 cu 30% , faţă de trei doze, iar celor imunizați cu Moderna, cu 18%.

Beneficiile dozei a patra de vaccin Pfize/Moderna

De asemenea, studiul a indicat că, în general, cea de-a patra doză de vaccin este sigură, reușind să blocheze infectarea celulelor cu coronavirus, într-un procent mai mare decât în cazul celei de-a treia doză.

De asemenea, s-a observat o protecție mai ridicată a protecției în fața dezvoltării unor forme mai grave ale infecției, în comparație cu persoanele imunizate doar cu trei doze, respectiv 43% cu Pfizer şi 31% cu Moderna.

Rezultatele studiului au demonstrat anumite beneficii minore ale celei de-a patra doze, însă cercetătorii atrag atenția asupra prudenței cu care trebuie privit studiu, având în vedere numărul mic de participanți.

Potrivit autorilor acestui studiu, imunizarea cu trei doze de vaccin împotriva formei iniţiale de COVID-19 a atins un plafon în ceea ce priveşte imunitatea oferită, în timp ce dozele suplimentare restabilesc în timp această imunitate, fără a o mări.