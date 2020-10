Monica Odagiu rupe tăcerea despre relația cu Dan Bittman. Ce a dezvăluit artista

Monica Odagiu, actriță și, mai nou, creatoare de conținut pe facebook, a decis să vorbească de relația cu Dan Bittman. Invitată recent la Mirela Vaida, actrița de 24 de ani a răspuns întrebărilor moderatoarei, pe marginea acestui subiect.

Recent, Dan Bittman a ieșit în public acuzând actuala guvernare de proasta gestionare a crizei în care ne aflăm. Mai nou a devenit și subiect de monden. În ultimii ani au existat zvonuri că ar avea o relație cu mai tânăra Monica Odagiu, actrița de 24 de ani. Tânăra actriță a devenit și mai populară, în pandemie, după ce a început să publice pe pagina sa mici scenete umoristice, făcute împreună cu sora ei, Ana Odagiu. Scenetele inspirate din nebunia creată de pandemie, și nu numai, au succes la internauți. Recent Monica a fost invitată la Mirela vaida, iar unul din subiecte a fost presupsa relație cu Dan Bittman.

”Mulți oameni au spus: Băi, de ce nu ieșiți să spuneți că nu e adevărat? De ce nu comunicați? Am zis că nu e o idee bună. Și pe mine m-au făcut mai bătrână cu un an. Cică am 25, am 24 încă. Fiecare își face meseria cum poate. Noi cumva încercăm să nu intrăm în discuții. Am zis că nu e o idee bună și că nu e necesar și vrem să stăm departe de ele.”, a spus Monica Odagiu.