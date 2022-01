Monica Iagăr a avut covid-19. Prin ce chinuri a trecut vedeta: „Eu m-am simțit cel mai rău. Am avut de toate”

Monica Iagăr a trecut printr-o perioadă extrem de grea. Vedeta a recunoscut că a fost infectată cu Covid-19 și s-a confruntat cu anumite simptome neplăcute. Aceasta s-a decis să dezvăluie care este starea ei de sănătate, explicând că dintre toți cei dragi care au fost testați pozitiv, ea s-a simțit cel mai rău.

Monica Iagăr s-a simțit rău în ultima perioadă, confruntându-se cu tuse și frisoane. Aceasta a avut grijă să urmeze tratamentul adecvat pentru a câștiga lupta cu boala. Vedeta a fost nevoită să rămână în carantină de Revelion, însă se bucură pentru faptul că a trecut peste respectiva provocare.

„Suntem bine, am ieșit din carantină, cât de cât. Suntem negativi toți. Eu m-am simțit cel mai rău. Am avut de toate, nici acum nu mă simt bine, dar stau bine cu capul.

La Covid trebuie să stai bine cu capul, să stai în casă și asta este. Să te antrenezi mintal. Tușesc, mi-e cald, am avut și frisoane. Am făcut tratamentul adecvat și sunt OK. Suntem vaccinați, normal.

Ne-am testat din 2 în 2 zile și am făcut care pică. Am dormit de Revelion, ne-am uitat la artificii și ne-am culcat la ora 00:00, eram destul de obosiți.

Acum deja sunt în ziua 14, nu mai am treabă. Suntem ieșiți din carantină, nu ne mai interesează.”, a spus Monica Iagăr, la Vorbește lumea.