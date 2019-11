Monica Iacob Ridzi, distrusă de anii petrecuți în pușcărie. Cum și-a revenit după ce a ieșit din închisoare

Monica Iacob Ridzi a trecut prin clipe grele, dar de o bună bucată de vreme viața sa a revenit la normal. Aceasta a ieșit din închisoare și se poate bucura de cei doi copii pe care îi are. Cu toate că a plătit doar 2 ani și 8 luni de închisoare din cei 5 primiți, timpul petrecut în spatele gratiilor a fost greu, lucru care se poate vedea acum pe chipul ei.

Monica Iacob a fost condamnată definitiv la cinci ani de închisoare în Dosarul „2 Mai”, acuzată fiind de abuz în serviciu privind manifestările organizate în anul 2009 de Ziua Națională a Tineretului.

Deși a petrecut doar 2 ani și 8 luni din pedapsa totală care i-a revenit, perioada petrecută în detenție a fost una extrem de dură pentru Ridzi. Traumele trăite în spatele gratiilor au fost povestite chiar de aceasta, pe blog-ul său personal. Mărturiile sale au fost de-a dreptul emoționante.

„Am fost condamnată să stau în frig, să mă încălzesc – ca și celelalte deținute – cu sticle de apă încălzită la filtrul de cafea, am fost condamnata să fac duș de trei ori pe săptămână în cele zece minute cât este apă caldă (cele zece minute le împart cu colega de camera pentru că avem un singur duș – de fapt, o țeavă în loc de duș, dar ne bucuram ca niște copii când o avem …). Mai mult, am fost condamnată să mă plimb maxim o ora pe zi într-o “cușca” de aproximativ 10 metri / 4 metri în care cerul îl vezi tot prin gratii acoperite cu plasă deasă. Sau am fost condamnata să nu ma plimb deloc dacă ora de “plimbare” se suprapune ca program cu ora de vizită … Mi s-a întâmplat și asta. Și pentru că, pe langa afecțiunile grave pe care le am, sufăr și de o forma gravă de trombofilie, pe care nu o pot trata din cauza unei alte afecțiuni pe care o am, boala Von Willebrand, singura varianta ca să evit decesul prin trombembolie este în ceea ce ma privește să mă mișc cât mai des”

Monica Iacob Ridzi