Monica Bellucci, ședință foto de invidiat la 60 de ani. Cum s-a lăsat pozată una dintre cele mai frumoase actrițe din lume

Este considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume de ani buni și își menține această titulatură și la 60 de ani. Monica Bellucci a făcut recent o ședință foto pentru o revistă din Italia, iar cei care au văzut imaginile au fost cuceriți.

Actrița Monica Bellucci a împlinit 60 de ani pe 30 septembrie și a marcat aniversarea cu o ședință foto inedită. Frumoasa italiancă a pozat pentru revista Vogue Italia, alături de partenerul ei, Tim Burton, și au dat un interviu împreună. Ședința foto a surprins-o pe actriță în ipostaze inedite, în câteva ținute care i-au pus în valoare silueta de invidiat.

Partenerul vedetei, regizorul Tim Burton, și-a pus amprenta asupra pictorialului și a recunoscut că este întotdeauna o plăcere și o inspirație să lucreze cu Monica pe platourile de filmare sau la ședințele foto.

”Fie că este pentru un film sau o ședință foto, lucrul împreună are ceva extrem de natural, o emoție mereu ușoară, ‘confortabilă’. Monica este o colaboratoare puternică, cu ea reușești să faci totul foarte repede, dar cu o conexiune creativă foarte profundă. Am simțit această legătură cu ea încă de la început. Poate pentru că, la fel ca mine, și ea vrea să experimenteze lucruri noi, diferite, are această mare pasiune pentru tot ce leagă arta de psihologie, de sentimente. De aceea, chiar și în aceste fotografii, imaginarul horror devine ceva emoțional pe care ea reușește să-l interpreteze perfect”, a declarat regizorul, pentru Vogue.