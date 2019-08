Monica Anghel povestește cum s-a accidentat atât de rău când a căzut de pe cal. Ce a vrut să facă, de fapt

Monica Anghel s-a accidentat destul de serios după ce a căzut de pe cal. Vedeta s-a fotografiat și a postat poza pe o rețea de socializare, unde a povestit cum s-a petrecut incidentul. Ea se află acum în afara oricărui pericol, dar a rămas cu semne vizibile la nivelul feței.

Monica Anghel a căzut de pe cal și s-a accidentat serios

Vedeta îndrăgește foarte mult caii și își petrece des timpul liber făcând echitație. A învățat să facă acrobații, iar când prietenul ei a cumpărat un cal l-a încălecat imediat și a vrut să facă o serie de manevre foarte complicate, după cum a mărturisit chiar ea. Numărul de călărie nu s-a încheiat deloc bine pentru Monica Anghel, care a căzut de pe cal și s-a accidentat serios.

„Cam asta păţeşti când te crezi Spiderman, dar sunt ok că sunt vikingă”, a scris Monica Anghel pe o rețea de socializare, unde a postat și o fotografie cu rănile pe care le-a suferit. Din fericire, artista nu a pățit nimic grav și se află în afara oricărui pericol.

Accidentul s-a produs în momentul în care calul a încercat să sară peste un obstacol, dar s-a speriat. Monica Anghel a oferit mai multe detalii despre acest moment.

„Sunt foarte OK, n-am fracturi. E perfect. Prietenul meu a achiziţionat încă un cal şi eu m-am dus în vizită şi am încălecat şi am vrut să fac o manevră nu foarte complicată, dar pe care n-am mai făcut-o, şi nici nu cunoşteam calul, am vrut să săr peste un mic obstacol şi am sărit doar eu. Problema este că eram foarte departe instructorul meu şi de aceea s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Apropo de buza umflată, cred că mi-ar sta bine să am acid hialuronic. Normal că mă urc din nou pe cal, dar doar cu instructorul”, a povestit artista la un post de televiziune.