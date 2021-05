Monica Anghel, afacere cu fonduri europene în pandemie: ‘Este o zonă de vis’

Monica Anghel a fost prezentă azi în emsiunea ”Vorbește lumea”, unde a vorbit despre ce anume a făcut de Paște, dar și despre conacul familiei, pe care l-a pus la punct din fonduri europene.

Monica Anghel a povestit azi despre afacerea familiei.

”Este conacul familiei, am folosit fonduri europene. E în zona Argeșului, este o zonă de vis, acolo baiețelul meu se bucura de natură. Fiul meu se bucură de toți gușterii, am fost și la căprițe și am muls și capra pentru prima dată. Ne-am împrietenit și cu cățeii din sat. De sărbători am fost acolo, am stat trei săptămâni, pentru ca Aviv a fost cu școala online. Eu cred ca așa trebuie sa crească toți copiii, dar evident ca a mai stat și pe telefon și pe tabletă, dar când am fost eu ocupată.

Fac pe 1 iunie 50 de ani și nu-mi vine să cred că am vârsta asta, că nu mă simt. Mă mai uit la oameni de aceeași vârstă cu mine și am energie multa, mi se pare uneori ca e ceva în neregula cu mine. Nu am avut iepurasul de Paste, am luat niste oua de ciocolată. Eu nu mănânc miel și am luat reșeta de la mama și am facut drob din ficăței de pui, cu ceapă, mărar. Nu am facut cozonaci, am vopsit oua, am vrut și eu anul ăsta să fac ouă colorate și am făcut tocmai ce scria pe etichetă, și mi-au plesnit toate. Dar am avut si vopsea tradițională și mi-au iesit. Nu am mâncat foarte multe ouă”, a spus Monica Anghel în emisiunea ”Vorbește lumea”.