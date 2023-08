Moneda din anii 2000 care se vinde cu mii de lei. E posibil să o ai şi tu prin casă: „E specială”

Am aflat care este moneda din anii 2000 care se vinde cu mii de lei pe internet. E posibil să o ai şi tu prin casă: „E specială”. Dacă o găsești ți-a pus mâna în cap, banii ajungând de încă o vacanță mai ieftină, ca pe final de sezon.

Care este moneda din anii 2000 care se vinde cu bani grei pe OLX. Posibil să o ai prin casă

Un român le-a dat idei altor conaționali după ce a pus în vânzare o monedă relativ nouă, dar care se vinde cu o sumă frumoasă de bani.

Moneda este din anul 2002 și a fost în circulație până în anul 2006, însă este foate rară, după explică vânzătorul de pe OLX. Mai exact, este vorba despre moneda rară de ”20 eurocent Grecia 2002 litera E în stea + Bonus”.

Anunțul vânzătorului

”Vând monedî rarî de colecție 20 de cenți Grecia an 2002 cu E în star. Este o monedî cu ușor defect de batere pe avers, deosebită, care se află în stare foarte bună de păstrare. Prețul este de 400 euro ușor discutabil cu predare personală în București. Nu cumpăr și nu fac schimb. Moneda de 10 cent Grecia an 2006 bonus”, scrie vânzătorul în anunțul de pe OLX.

Anunțul a făcut cu ochiul multor internauți, astfel că anunțul postat cu o zi în urmă a făcut nu mai puțin de 800 de vizializări.

Moneda conține aur nordic

Moneda de 20 de Eurocenți din Grecia are în compoziție aur nordic. Tipul muchiei este netedă și dinţată, iar moneda are formă de Floare Spaniolă (Circulară crestată). Moneda are o greutate de 5,74 de grame, având un diametru de 22.25 mm și o grosime de 2.14 mm.

De asemenea, pe avers, moneda de 20 de Eurocenți are în partea dreaptă, numeralul 20 care indică valoarea nominală. Sub acesta stau scrise cuvintele EURO şi CENT, unul sub celălalt.

Cuvântul CENT este scris cu litere mai mari decât cele folosite pentru cuvântul EURO, iar litera C este mai mare decât celelalte litere ale cuvântului.

În partea stângă se află şase linii paralele verticale, aproape de fiecare dintre extremităţile liniilor apare câte o stea care înterupe linia. În total sunt douăsprezece stele.

Ce are moneda pe revers

În plus, peste linii, la mijloc, este suprapusă harta Europei, iar în partea din dreapta-jos apar iniţialele LL ale gravorului, Luc Luycx.

Pe revers, mondeda de 20 de Eurocenți îl comemorează pe Ioannis Capodistrias (1776–1831), cunoscut diplomat şi politician grec şi european, care a devenit primul guvernator al Greciei (1830-1831) după războiul de independeţă al acesteia, care a avut loc între 1821–1827.