Mircea Geoană, îngrijorat de soarta României în contextul războiului din Ucraina: ”Nu vreau să mă gândesc dacă nu am fi fost în NATO”

Mircea Geoană, secretarul General Adjunct al NATO, a făcut o radiografie tulburătoare a seriei de schimbări ce a venit odată cu debutul conflictului militar din țara vecină. S-a declarat îngrijorat de soarta pe care ar fi putut să o aibă țara noastră, dacă nu era membru NATO, în contextul războiului din Ucraina.

Mircea Geoană, despre începutul războiului din Ucraina

Mircea Geoană a acceptat o provocare inedită pentru el, fiind invitat recent la podcastul găzduit de Radu Țibulcă. Fostul candidat la alegerile prezindențiale a dezvăluit că are încă agenda plină de evenimente și deplasări, neputând încă să se gândească la vacanță: ”De curând am terminat și un summit, mai am treabă, trebuie să plec în America, după asta aș vrea să merg și eu în vacanță”.

Secretarul General Adjunct al NATO a atins un subiect inevitabil, vorbind despre perioada ce a precedat primul atac al Rusiei pe teritoriul Ucrainei. Geoană a punctat că războaiele au fost mereu acceleratoare ale istoriei, afirmând că cel din țara vecină va fi unul de lungă durată, dar care face parte dintr-un proces de ”reașezare a lumii”.

”Toți avem amintiri despre război, care au prins războiul, din păcate, România a pierdut spre un milion de oameni în timp legat de războaie, e ceva cumplit, cine s-ar fii gândit? Nici noi la NATO nu am crezut că războiul va fi atât de violent. La început toți erau extrem de tulburați, acum lucrurile parcă s-au banalizat, nu poți vorbi nici la nesfârșit despre același subiect, viața merge înainte. Trebuie să punem la locul potrivit ce se întâmplă acum, lucrurile nu vor mai fi cum au fost chiar și când se va termina, răul deja a fost produs. Războaiele sunt și acceleratoare ale istoriei, ele au un profund defect, destine distruse, averi distruse, etc, dar ele produc și altceva, de la căderea Comunismul am avut o perioadă foarte complicată. Războiul nu este decât o bucată din lucrurile care se întâmplă de ceva vreme, a început cu criza financiară, după, a venit pandemia, a schimbat o groază de lucruri, după vine revoluția tehnologică, voi ați început podcast-urile în pandemie. Întotdeauna când ne uităm la un eveniment atât de brutal, trebuie să vezi cum se schimbă lucrurile și ce efecte au, asta e meseria mea. Este un război care pare că va mai continua, dar face parte dintr-o reașezare a lumii”, a spus Mircea Geoană, la podcastul lui Radu Țibulcă.

”Nu vreau să mă gândesc dacă nu am fi fost în NATO și noi”

Geoană a vorbit și despre o întâlnire pe care a avut-o, în 2021, cu liderul de la Kiev, la scurt timp după ce Vladimir Putin publicase un eseu în care susținea că Ucraina nu există ca națiune.

”Ne-am obișnuit cu necazul, cred că e o chestie de omenie să îi ajuți pe cei la nevoie, cine se adaptează, prosperă, cine nu..Alianții NATO știau, noi am știut că va începe războiul cu ceva timp înainte, și cumva s-au împărtășit informații foarte sensibile, și cu noi toți în alianță la fel a fost, să nu fie ca ce a fost în 2014, în Crimeea, atunci s-a mușamalizat. Americanii și britanicii au împărtășit cu noi ideile și ce se va întâmpla, cu câteva zile înainte, noi nu am vrut să dăm apă la moară, ca să nu se spună că NATO influențează asta. A fost mai degrabă o luptă de putere interioară. În 2021 am fost invitat de către Zelenski la o conferință la Kiev, despre Crimeea era vorba. A doua zi avea 30 de ani de la declararea indepdenenței Ucrainei. Putin tocmai publicase un eseu în care susținea că Ucraina nu există ca națiune. Practic, Putin i-a spus lui Zelenski, în ziua în care a fost ales, ”Țara pe care o conduceți, de fapt, nu există”. Îl întreb pe Zelenski, era august 2021, ”Când îi răspundeți lui Putin”. Și el a zis ”Nu cred că trebuie să îi răspund direct, o să am un discurs mâine”. El fiind și dintr-o lume a spectacolului, incredibil, era o producție bine făcută, cred că greșeala cea mai mare pe care a făcut-o Putin cu războiul ăsta, pe lângă faptul că a subestimat NATO, Putin a reușit prin războiul ăsta..să forjeze o identitate ucraineană națională pe bune.

Mircea Geoană este convins că evenimentele din prezent vor avea consecințe profunde în viitor, apropiind Ucraina de Europa. A ținut să puncteze că nu vrea să își imagineze care ar fi fost situația în România, în contextul războiului de peste graniță, dacă țara noastră nu ar fi fost membru NATO.

”Cred că ce s-a întâmplat acum va avea consecințe profunde, cred că Ucraina va veni către Europa, care va avea un efect bun și pentru Moldova, Georgia, iarăși, trebuie să fim sigur că și ei vin către noi, cred că vom avea o Europă mai integrată, cu Ucraina, Moldova, Georgia, pentru prima dată în istoria, nu mai suntem zonă ”tampon”. Nu vreau să mă gândesc dacă nu am fi fost în NATO și noi”.

