Moneda care se vinde cu aproape 10.000 de lei pe internet. E românească şi s-ar putea să o ai şi tu prin casă

O monedă românească extrem de valoroasă se vinde pe site-urile de anunțuri la un preț colosal. În ultimii 10 ani, cei mai mari colecționari au căutat piese impresionante, obiecte de decor, mobilier și bani pe site-urile de anunțuri comerciale. Cum arată banul care se vinde cu aproape 10.000 de lei.

Cu toții știm că piața monedelor virtuale, precum bitcoins, se extinde pe zi ce trece tot mai mult. Cu toate acestea, pentru colecționari, bancnotele și bănuții vechi, ce datează din anii trecuți valorează o adevărată avere.

Din acest motiv, banii de demult sunt tot mai căutați pe site-urile de anunțuri, acolo unde colecționarii plătesc sume colosale pentru a avea în posesia lor obiecte prețioase, pe care le consideră a avea o valoare inestimabilă.

Recent, o monedă din aur Ardealul Nostru de 20 de lei, ce datează din 1944, a fost scoasă la licitație pe site-ul olx.ro. Certificată PCGS MS 65, moneda este destul de rară și cântărește 6,45 de grame.

Utilizatorul pe nume Marius pune la vânzare artefactul pentru suma colosală de 9.800 de lei. Bărbatul este dispus să ofere moneda cumpărătorului norocos cu predare personală și transport gratuit în Iași.

În cazul în care clientul său se numerește a fi din orice altă parte a țării, internautul este dispus să trimită obiectul prin intermediul Poștei Române, fără să ceară cheltuieli suplimentare pentru transport.

„Moneda aur Ardealul Nostru 20 lei 1944 – certificata PCGS MS 65 – RARITATE! Gramaj 6,45 grame. Preț 9.800 de lei.

Livrare:

– in IASI – transport GRATUIT – predare personala;

– in tara – transport GRATUIT prin Posta Romana – cu plata in integrala in avans.

– in tara – 38 Lei – prin curier (Fan Curier, Cargus) – cu plata ramburs.”, sunt detaliile scrise în anunțul de pe OLX.