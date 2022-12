Moneda care se vinde cu 9.000 de lei pe internet. Dai lovitură înainte de Revelion dacă o ai prin casă

Una dintre cele mai impresionante monede de aur din Europa se vinde la un preț colosal pe OLX. Este vorba despre un ban din aur, ce datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Cum arată moneda Franz Joseph. Ce detalii inedite a oferit proprietarul micuței comori.

Deși piața monedelor virtuale se extinde pe zi ce trece tot mai mult, pentru colecționari, monedele vechi, ce datează din secolele trecute valorează o adevărată avere.

Din acest motiv, banii de demult sunt tot mai căutați pe site-urile de anunțuri, acolo unde colecționarii plătesc sume colosale pentru a avea în posesia lor obiecte prețioase, de o valoare inestimabilă.

Recent, un anunț a devenit viral pe OLX, după ce un român a scos la vânzare o monedă din aur ce datează din anul 1888. Banul de 4 ducați de la sfârșitul secolului al XIX-lea îl înfățișează pe Franz Joseph, împăratul Austriei și regele Ungariei.

„Vând o monedă rară din aur de Franz Joseph, din anul 1888. Obiect de colecție. Pentru cei care confunda această monedă rară cu cele fabricate după anul 1915:

1888 este cu totul altceva, tirajul a fost de doar 35.000 bucăți. Și da, există și varianta mult mai comoda comercială si accesibila de 4 ducați 1915 RESTRIKE adica 13,96 grame care nu înseamnă decât valoare bullion (aur).

Monezile de 4 ducati autentice alt an decât cel al restrike-ului apar foarte rar in lume, iar pretul uneia rămâne in jurul valorii de 2500 de euro. Așa că prețul de mai sus este rezonabil.”, a scris utilizatorul de OLX pe celebrul site de anunțuri.