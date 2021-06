Momentul mult așteptat de fanii Survivor România a sosit! Ce se întâmplă în emisiune

Competiția Survivor se apropie cu pași repezi de marele final. Sebastian Chițoșcă a fost ultimul supraviețuitor care a părăsit jocul.

Cei șase concurenți rămași în competiție sunt următorii: Zanni și Elena Marin de la Faimoși, Maria, Albert, Andrei și Marius de la Războinici.

Cei șase supraviețuitori se vor confrunta în jocuri individuale și se vor lupta pentru marele premiu. În ultima săptămână Războinicii au fost cei care au câștigat toate jocurile, așa că publicul a trerbuit să aleagă dintre Elena Marin și Sebastian Chițoșcă. Zanni a ieșit, din nou, favoritul publicului.

Sebastian Chițoșcă a fost cel care a plecat acasă. Faimosul a declarat că îi vine să plângă de nervi, pentru că a fost la un pas de a demonstra ce poate la probele individuale.

El și-a luat rămas bun de la cei rămați în competiția Survivor și a spus că îi pare rău că nu s-a putut lupta cu Zanni la probele individuale.

„Mă bucur că am ajuns până aici, simt că am dus steagul Faimosilor la nivel înalt contra unor Războinici. Simt că mi-am îndeplinit multe obiective de când am intrat în această competiție și până acum. Îmi pare rău că nu am avut ocazia să mă lupt cu unul din echipa mea, Zanni.

Chiar voiam să-mi testez abilitățile sportive cu un artist care are inima de sportiv și asta a fost singurul obiectiv pe care nu mi l-am îndeplinit aici. Nu am spus niciodată că am un vis, să câștig.

Am plâns, am râs, am trecut prin multe lucruri. Îi respect pe cei de acasă că m-au susținut până acum. Consider că meritam să ajung mai departe. Sunt și fericit că mă duc acasă, la familie. Nu credeam că voi rezista atâtea luni fără ei ”, a spus Sebastian Chitoșcă.