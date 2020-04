Momentul în care marinari români, aflați pe un vas italian, sunt atacați de pirați înarmați în Golful Mexic VIDEO

8 marinari români au fost atacați de un grup de pirați înarmați în timp ce se aflau pe un vas italian. Totul s-a petrecut în Golful Mexic. Iată ce au surprins camerele de supraveghere de la bordul navei în care se aflau!

8 marinari români au trecut prin clipe de coșmar după ce în nava pe care lucrau a pătruns un grup de pirați, arată observatorulph.ro. Filmarea surprinsă de camerele de supraveghere de pe vasul Remas, sub pavilion italian, arată că pirații înarmați au dat buzna peste aceștia cu gândul de a fura.

Din păcate, cei din urmă au pus mâna pe mai multe echipamente de la bordul vasului și motoare de la bărcile de salvare. Marinarii se plâng acum de faptul că armatorul navei a refuzat vehement introducerea navei in port. De asemenea, aceștia nu și-au primit salariile de două luni, iar disperarea lor că evenimentul s-ar putea repeta este imensă.

”Vă scriu de pe nava Remas, sub pavilion italian. Echipajul este format din 30 de marinari, iar opt dintre ei suntem români. Acum ne aflăm în Golful Mexic, unde am fost atacați de pirați înarmați. Este al treilea atac de acest fel din noiembrie până acum. Pe 9 aprilie, în jurul orei locale 22:30, am fost atacați de pirați înarmați. S-au tras focuri de armă asupra noastră. Câțiva colegi, ofițeri de punte, au fost luați ostateci și amenințați cu arme. Pirații au luat de la bordul navei mai multe echipamente, chiar și motorul bărcii de salvare. Am trăit clipe de groază, o să vă dați seama din imaginile pe care vi le-am trimis. În aceste condiții, armatorul navei refuză introducerea navei în port. Nu ne-am primit salariile de două luni, suntem disperați și ne simțim în pericol”

Unul dintre marinari