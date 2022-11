Momentul în care Lionel Messi putea să „distrugă” Argentina. Starul sud-american, record negativ la Campionatul Mondial de Fotbal

Argentina a câștigat cu 2-0 partida cu Polonia și a terminat pe primul loc în grupa C de la Campionatul Mondial de Fotbal, chiar dacă a pierdut, surprinzător, confruntarea de debut cu Arabia Saudită. În meciul decisiv, Lionel Messi a ratat un penalty și a egalat un record negativ.

Argentina s-a calificat în optimile Campionatului Mondial de Fotbal, dar fanii sunt foarte îngrijorați de situația lui Lionel Messi. Starul echipei a început slab turneul, iar în duelul decisiv, cu Polonia, a ratat o lovitură de la 11 metri. Totul s-a întâmplat într-un moment delicat, în minutul 39, când totul era pe „muchie de cuțit”, iar cele două echipe se aflau la egalitate 0-0.

„După ce am ratat penalty-ul, echipa a devenit mai puternică. Am fost convinși că vom câștige, dar a fost mai greu până când a venit primul gol. După ce noi am marcat, meciul s-a jucat așa cum am vrut.

Cei care intră pe teren pentru Argentina știu ce au de făcut și sunt întotdeauna pregătiți. Aceasta este forța grupului, unitatea”, a spus Lionel Messi.