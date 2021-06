Momentul în care Gigi Becali și-a luat cea mai mare rușine pe 2021. Ce s-a întâmplat la FCSB

După un sezon în care a pierdut la mustață titlul, Gigi Becali a decis să schimbe lucrurile la FCSB. După pierderea titlului Anton Petrea pleacă de la echipă, latifundiarul din Pipera renunțând la serviciile acestuia. În urmă cu zece zile era anunțat un nou antrenor, în persoana lui Dinu Todoran. Noul selecționer, în vârstă de 42 de ani, a făcut parte din lotul de excepție al Unirii Urziceni, al anului 2008.

Noul antrenor al FCSB-ului, Dinu Todoran, ajuns la 42 de ani, are o experiență vastă ca și fotbalist. Și-a început cariera la o echipă mică, I.C.I.M. Brașov, în a doua divizie din fotbalul românesc. Timp de șase ani joacă la una din cele mai iubite echipe din fotbalul românesc, Petrolul Ploiești. După retrogradarea Petrolului pleacă la Astra Ploiești.

După fuziunea celor două, Astra și Petrolul, Dinu Todoran mai joacă la noua echipă până în 2004, când retrogradează în a doua divizie. Cele mai frumoase momente ca și fotbalist le-a avut în echipa minune de la Unirea Urziceni, sub conducerea lui Dan Petrescu. Ajunge să joace și în grupele UEFA Champions League 2009-10.

Din păcate echipa avea să se desființeze, iar Dinu Todoran ajunge la Victoria Brănești, care retrogradează și ea. Ultima sa legitimare a fost la FC Voluntari ca și fotbalist. La Voluntari, începând cu 2016, ocupă funcția de antrenor secund, ulterior, din 2018 este legitimat ca antrenor principal. Ca și antrenor nu a avut un palmares bogat, dar ar putea să facă acest lucru la FCSB.

După plecarea lui Petrea de la FCSB, Gigi Becali își anunța noul antrenor. Dinu Todoran pleacă de la Voluntari și acceptă să preia echipa finanțată de Becali. Dar, așa cum s-a întâmplat de nenumărate ori, cel care taie și spânzură la FCBS este Gigi Becali. Poate din acest motiv, sau nu, Dinu Todoran l-a cam făcut de rușine pe finanțatorul din Pipera.

Așa cum se întâmplă de obicei, odată anunțat un nou antrenor se țin conferințele de presă, la care jurnaliștii pun întrebări despre viitorul echipei și despre strategiile antrenorului. Numai că, de această dată, Dinu Todoran a refuzat orice discuție cu presa. Explicațiile legate de refuzul acestuia le-a dat însuși Gigi Becali, vădit jenat de situație.

„În România, antrenorul contează 60%. La mine e altfel, nu e așa. La mine este Dumnezeu! Pot aduce 7.000 de antrenori, cei mai mai mari din lume… Dacă nu merit, nu primesc. Îl aduc pe «Dorodan», pe Dinu Todoran, și primesc. La mine totul e dar. Așa a fost în viață.

Când nu am meritat – știe Domnul ce păcate am făcut -, înseamnă că nu merit. Todoran nu a vrut să fie prezentat. A zis «Nu vreau să am de-a face cu presa, nu vreau să vorbesc nimic». De ce? Pentru că voi spuneți că face Becali, drege Becali”, a explicat Gigi Becali.