Momentul în care Dana Budeanu a criticat-o pe Gabriela Firea. A uitat de prietenia strânsă dintre ele: „Extrem de conservatoare”

A fost unul dintre cei mai vocali susținători ai fostului primar, un real sprijin în timpul campaniei electorale, însă asta nu a împiedicat-o să spună exact ce are pe suflet. În ciuda prieteniei ce le lega, Dana Budeanu nu a ezitat să o critice pe Gabriela Firea.

Cu doar câteva luni înainte de debutul unei noi campanii electorale, Gabriela Firea pare hotărâtă să candideze pentru un nou mandat în fruntea Primăriei București. Fostul edil susține că elementul cheie ce i-ar lipsi în acest moment ar fi, de fapt, sprijinul deplin al partidului din care face parte.

”Nu e nicio discuţie confidenţială sau vreun secret că eu sunt foarte hotărâtă. Știu ce am făcut în cei 4 ani de primar, pe ce echipă m-am bizuit, pe ce tehnicieni, ce proiecte am lăsat la Primăria Capitalei şi ştiu ce s-a întâmplat în cei trei ani şi ceva.

Cu patru ani în urmă, când lupta pentru al doilea mandat de primar, Gabriela Firea a avut alături un aliat puternic, vocal, dar care nu a ezitat să o și critice, în ciuda prieteniei ce le lega. Este vorba despre nimeni alta decât Dana Budeanu.

Cu toate că i-a fost un sprijin important în timpul alegerilor locale, cele două ar fi trecut printr-un moment destul de tensionat. Vedeta a vorbit despre acel episod într-o ediție a emisiunii sale online, „Verdict”, în care a analizat alegerile vestimentare ale celor mai cunoscuți politicieni din România.

Când a ajuns la Gabriela Firea, Dana Budeanu nu a ezitat să afirme că nu i-a plăcut niciodată cum se îmbracă fostul primar al Capitalei și că, mai mult, i-ar fi spus asta direct:

„Cu Gabriela Firea am discutat o singură dată despre vestimentație și nu ne-am înțeles deloc pentru că ea este extrem de conservatoare. Este la extrema cealaltă de mine. Nu am avut cum să sparg acest perete. Ar fi contat mult pentru ea dacă m-ar fi lăsat să fac asta. Azi poate că îmi dă dreptate pentru că felul în care se îmbracă sau își face părul astăzi nu mai e la fel perceput”, a spus Dana Budeanu, in emisiunea sa de pe YouTube.