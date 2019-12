Momentul culminant în Las Fierbinți. Cum o va spovedi Giani pe Gianina FOTO

Fierbințenii din Las Fierbinți se pregătesc de Crăciun în stilul caracteristic. Astfel că multe se vor întâmpla în viața personajelor. Firicica, nevasta lui Firicel își dorește sărbători ca-n filme, motiv pentru care se așteaptă ca măcar odată în an soțul să fie atent la nevoile ei. Giani o va spovedi pe Gianina și va afla un lucru incredibil.

Momentul culminat în Las Fierbinți

”Bă, fii atent aici la mine că astăzi e Crăciunul și trebuie să fim mai buni, mai generoși, mai omenoși. Astăzi vreau să fie și pentru mine o zi specială! Vreau și eu un Crăciun romantic, asta vreau de la tine dacă altceva nu te duce capu. Un Crăciun romantic ca-n filme că și-așa viața mea e prea ca-n viață, măcar astăzi să fie o zi specială. Fii atent că nu-ți mai zic de două ori, copiii sunt la mama că e vacanță și suntem numa noi doi acasă, așa că vreau să văd ce-mi pregătești tu, să fii și tu măcar o zi pe an altfel’, îi va spune Firicica soțului ei în episodul din această seară de la Pro TV, ora 20:30.

Giani o va spovedi pe Gianina

Însă momentul culminant se va produce chiar când Giani se face preot, la inițiativa lui Ardiles: ”Înzestrat cu darul divin da a mânca toată mâncarea enoriașelor, Giani își va da testul suprem de preot atunci când va trebui să o spovedească pe Gianina”, este mesajul PRO TV postat pe pagina de Instagram.

Astfel că, pentru Ardiles, sărbătorile de iarnă nu vor trece prea ușor, căci are multe de făcut pentru a-și îndeplini misiunea. Are ideea năstrușnică de a-l face preot pe Giani tocmai pentru a profita din plin de bucatele pregătite de bătrânele din sat. Cu toate acestea, inițiativa nu se va dovedi a fi una strălucită. Înzestrat însă cu harul suprem de a mânca din mâncarea enoriașelor, Giani va da de o adevărată provocare când va fi nevoit să o spovedească pe Gianina. Aceasta îi va face însă o mărturisire de-a dreptul șocantă: ‘Părinte, l-am omorât pe Robert, astă toamnă, dar n-am vrut. S-a întâmplat! Era atâta de frumos!’, îi va spune aceasta.