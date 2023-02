Momentul care l-a marcat pe dinamovistul Giani Kiriță. „A fost cea mai neagră seară din viața mea”

Giani Kiriță a dezvăluit care este singurul lucru care îi tulbură nopțile: retrogradarea echipei Dinamo. Fostul jucător din „Ștefan cel Mare” susține că încă nu-i vine să creadă că echipa lui de suflet joacă pentru prima oară în liga a doua.

29 mai 2022 a fost ziua în care Dinamo a retrogradat pentru prima oară în istorie, după o „dublă” de baraj cu Universitatea Cluj. Giani Kiriță nu a uitat acel moment și nu-i vine să creadă că echipa lui de suflet se află în liga a doua, confruntându-se și cu uriașe probleme financiare.

„A fost cea mai neagră (n.r. – seară), o să rămână cea mai neagră din viața mea. Nici acum nu-mi vine să cred, sincer vă spun. Chiar nu-mi vine să cred că noi suntem în Liga 2 și suntem în situația asta.

Vorbim de o generație cum am fost noi, am avut performanțe, am respectat suporterii, ne-am respectat pe noi. Acum, din păcate, nici nu putem să vorbim de Dinamo. Sperăm ca pe viitor să vină niște finanțatori”, a declarat Giani Kiriță, potrivit sport.ro, fotbalistul care a jucat cine ani la Dinamo, club cu care a câștigat două titluri și trei cupe ale României.