Momentele tulburăroare prin care a trecut Sebastian Papaiani, înainte să moară. S-au aflat acum

Făcea parte din generația de aur teatrului și mai ales, a filmului românesc, alături de alți monștrii sacri. A devenit cunoscut pentru rolurile sale din ”Păcală” sau ”Toate pânzele sus”, sau din seria de filem ”Brigada Diverse”, în rolul Plutonierului Căpșună. Din păcate, în 2016 ne-a părăsit pentru o altă scenă.

În 2016 se stingea din viață, la 80 de ani, cel pe care românii l-au cunoscut ca Sebastian Papaiani. În urma sa a rămas o biografie scrisă de Annie Muscă, „Sebastian Papaiani. De la început până la sfârşit”. În paginile acestei cărți cu peste 400 de pagini, un cititor va descoperi emoţionanta poveste a regretatului artist, dar și faptul că, de-a lungul vieții, Sebastian Papaiani a suferit enorm. Regretatul actor povestește în paginile cărții despre copilăria sa, care nu a fost una ușoară, dar și de dramele trăite de acesta după divorț. unul din capitolele cărții este dedicat perioadei în care a cesta a fost căsătorit, dar și ce a urmat după divorțul de soția sa.

”A apărut primul copil, în ’63. L-am botezat Sebastian, aşa cum eram eu trecut pe afiş. Cu b, nu cu v, aşa cum eram în certificat. Şi l-am alintat Basti. Când acesta făcuse vreo 5 luni, primim vizita soacrei, total nemulţumită de felul cum ne creşteam noi pruncul. Aşa că ni l-a luat pur şi simplu şi l-a dus la o bonă pe care eu n-o cunoscusem în prealabil şi nici după. Între timp, relaţia mea cu Jeni, soţia, se răcise. Am stabilit să nu mai locuim împreună, dar să îmi văd copilul care rămăsese la ea. Din nefericire, de câte ori mergeam să-l văd, soacra mea îl ascundea de mine. De-abia după 10 ani, am reuşit să-l recuperez, nu să-l şi păstrez”.