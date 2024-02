Momentele dureroase prin care a trecut Andreea Marin: ‘Am conștientizat cazul Mădălinei Manole’

În spatele unui zâmbet perfect s-a ascuns, ani de zile, o bătălie cumplită, pe viață și pe moarte. Parcă mai sinceră ca niciodată, vedeta a făcut mărturisiri tulburătoare. Momentele dureroase prin care a trecut Andreea Marin au făcut-o să se gândească la sfârșitul tragic al Mădălinei Manole.

Andreea Marin nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este una dintre cele mai cunoscute și admirate femei din showbiz-ul românesc, un profesionist desăvârșit, nu ezită să își folosească popularitatea pentru a promova diferite campanii umanitare, mamă devotată și un suflet care a învățat de la o vârstă fragedă ce înseamnă suferința pierderii celui mai important om din viața sa.

Demnă, puternică, a depășit momente dureroase, de multe ori, fără să îi lase pe cei din exterior să vadă ce povară ducea în suflet.

Invitată la emisiunea Play IT, a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade pe care le-a traversat. Se întâmpla imediat după ce a trăit cea mai mare bucurie: venirea pe lume a fiicei sale.

Timp de doi ani, Andreea Marin a dus o luptă cruntă cu o boală ce afectează tot mai multe persoane: depresia.

„Eu n-am ajuns la depresie dintr-un motiv de acest fel, nu aveam un gol interior de umplut, nu în acest sens. La mine a fost o treabă legată de perioada de după naștere și niște nemulțumiri, fiecare are nemulțumiri în viața sa, și m-a prins pe un teren mai slab, iar asta s-a întâmplat. După aceea, am vorbit deschis despre depresie și am făcut și campanii naționale și europene cu acest subiect, pentru că nu a fost ușor prin ce am trecut”, a povestit vedeta.