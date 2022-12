Momente șocante la o televiziune din România. Poliția a intervenit imediat, ce s-a întâmplat

O cameră de filmat a surprins momente șocante la o televiziune din România. La scurt timp după incident, s-a solicitat de urgență intervenția oamenilor legii. Poliția a ajuns la scurt timp la sediul unuia dintre cele mai cunoscute posturi TV de la noi din țară. Totul s-a întâmplat chiar în Ajunul Crăciunului.

O cameră de supraveghera a înregistrat momente șocante în sediul uneia dintre cele mai cunoscute televiziuni de la noi din țară. În seara de Ajun, biroul administratorului B1 TV, Sorin Oancea, a fost spart, yala fiind înlocuită. Făptășii au intrat în clădire în timp ce un portar se afla la servici.

Se pare că în momentul incidentului bizar, în clădire se aflau și George Constantin Păunescu, co-acţionar al B1 TV, şi fiul acestuia, Bobby Păunescu.

Spargerea a avut loc în contextul în care Bobby Păunescu încearcă să preia conducerea televiziunii de la Sorin Oancea, însă acesta a declarat că deși a fost în clădire, nu știe cine a schimbat yala, potrivit Paginademedia.ro.

Cu toate că un certificat constatator de la Registrul Comerţului arată că administratorul B1 este Sorin Oancea, Păunescu susține că el este, de fapt, administratorul companiei, invocând o Adunare Generală a Acţionarilor care, conform lui Sorin Oancea, nu a avut loc. Oancea mai spune că Bobby Păunescu că îşi asumă calităţi pe care nu le are la B1 TV.

„Sâmbătă, pe la 18.40, am fost înştiinţat că o cameră de supraveghere din birou a detectat mişcare şi a înregistrat intrarea unor persoane. Imediat, am sunat la 112 şi am pornit către sediul televiziunii. Camera de supraveghere este plasată în anticamera biroului meu, la secretariat.

Cei de la poliţie, care au venit la faţa locului, au constatat că uşa nu avea semne de violenţă, dar în dreptul ei erau aşchii de metal, era şpan, semn că s-a lucrat la yală. După ce anchetatorii au luat amprentele, am încercat să deschid uşa cu cheia, dar nu a mers, semn că yala a fost schimbată. Am reuşit într-un final să deschidem uşa, în prezenţa poliţiei, cu un lăcătuş autorizat şi, la prima vedere, nu lipsea nimic din birou.

Nu ştiu cine sunt cei doi şi cum au intrat în clădire, cu portar la intrare. Ancheta va lămuri această problemă. A venit la sediu şi Răzvan Păunescu (fiul lui George Constantin Păunescu). Poliţiştii i-au spus să încerce să ia legătura cu tatăl lui (proprietarul clădirii în care funcţionează B1) şi cu fratele lui, Bobby, dar acesta nu a reuşit.

Pe lângă poliţişti, atunci când se desfăşura ancheta, mai era o persoană, care tot îşi verifica telefonul şi părea că scrie mesaje. L-am întrebat cine este. A spus că este reporter la Realitatea, că a fost trimis de Bobby Păunescu şi că a fost lăsat să intre pentru că Bobby a vorbit la portar, la intrare, fapt confirmat şi de portar.”, a spus Sorin Oancea, precizând că biroul spart este uşă în uşă cu biroul lui George Constantin Păunescu.