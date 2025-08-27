Momente grele pentru Jador și Oana Ciocan: băiețelul lor ar avea covid. Cântărețul, reacție neașteptată când a fost întrebat despre cel mic

Jador și Oana Ciocan păreau să trăiască una dintre cele mai liniștite și frumoase perioade din viața lor după ce, la începutul lunii iunie 2025, au devenit părinții micuțului Avraam. Însă, la doar trei luni de la nașterea fiului lor, familia artistului se confruntă cu momente tensionate. Băiețelul ar fi ajuns la spital, iar artistul a lăsat să se înțeleagă că micuțul are COVID. Reacțiile ulterioare ale cântărețului au surprins însă pe toată lumea.

Fiul lui Jador și al Oanei Ciocan ar avea COVID

La doar câteva luni după ce a devenit tată, Jador a continuat să își onoreze concertele, însă nu fără dificultăți. Duminică seara, artistul a întârziat la un spectacol din județul Dâmbovița, iar imediat cum a urcat pe scenă și-a cerut scuze fanilor.

”Are fi-miu Covid, îmi pare rău! Am fost la spital!”, a spus cântărețul în fața publicului.

Momentul a fost filmat de spectatori și distribuit rapid pe rețelele de socializare, unde a stârnit îngrijorare cu privire la starea de sănătate a copilului. În acele clipe, artistul părea vizibil emoționat, explicând întârzierea prin problemele medicale ale fiului său.

”Nevasta nu te mai bagă în seamă”

Deși își declară mereu iubirea pentru familia sa, Jador nu a ezitat să vorbească în stilul caracteristic și despre schimbările aduse de rolul de tată. Pe platformele de socializare, cântărețul a glumit pe seama faptului că se simte lăsat pe plan secund în relația cu Oana, care își dedică tot timpul copilului.

”Când faceți copii, nevasta nu te mai bagă în seamă, nu te mai iubește, îl iubește doar pe el. Tu, practic, creezi un înlocuitor care să te înlocuiască pe tine. Eu sunt așa, un accesoriu. Am devenit un fel de «și eu pe aici». Cei locul doi, frate? Și pampersul e mai important decât mine…ăla folosit”, a spus Jador, în mediul online.

Glumele sale au fost primite cu zâmbete de unii fani, dar și cu mesaje de susținere din partea celor care au trecut prin situații similare.

Se contrazice: de la spital la acuzații la adresa presei

Dacă pe scenă a vorbit deschis despre faptul că băiețelul ar fi bolnav, în fața jurnaliștilor Jador și-a schimbat radical discursul. Contactat de reporterii Spynews.ro, artistul a negat totul și a acuzat presa că inventează știri doar pentru profit.

”Minciună! Nu este adevărat! Aceste interpretări vin pentru că presa vrea să facă bani, iar altă sursă de venit nu există decât aceasta. Tot presa a spus că s-a prăbușit avionul cu mine, și uite, sunt viu, vorbesc cu tine. Tot presa a spus că eu m-am drogat. Drept dovadă, am permis, conduc, sunt la volan în acest moment. Deci, presa vrea să facă bani. Asta vreau să scrii!”, a declarat Jador pentru sursa citată.

Astfel, declarațiile contradictorii ale artistului lasă loc de interpretări. Pe scenă a vorbit despre boala copilului, în timp ce în fața jurnaliștilor a negat informațiile. Rămâne ca fanii să tragă singuri concluziile, între imaginile surprinse la concert și reacțiile vehemente ale cântărețului.