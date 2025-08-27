Ultima oră
Horoscop tarot pentru săptămâna 25-31 august. Sfaturi pentru fiecare zodie în parte, aşa vor termina cu bine luna
27 aug. 2025 | 09:13
de Violeta Badea

Momente grele pentru Jador și Oana Ciocan: băiețelul lor ar avea covid. Cântărețul, reacție neașteptată când a fost întrebat despre cel mic

Monden
Momente grele pentru Jador și Oana Ciocan: băiețelul lor ar avea covid. Cântărețul, reacție neașteptată când a fost întrebat despre cel mic
5imagini
Jador si Oana Ciocan trec prin momente dificile. Sursa foto: colaj/Facebook

Jador și Oana Ciocan păreau să trăiască una dintre cele mai liniștite și frumoase perioade din viața lor după ce, la începutul lunii iunie 2025, au devenit părinții micuțului Avraam. Însă, la doar trei luni de la nașterea fiului lor, familia artistului se confruntă cu momente tensionate. Băiețelul ar fi ajuns la spital, iar artistul a lăsat să se înțeleagă că micuțul are COVID. Reacțiile ulterioare ale cântărețului au surprins însă pe toată lumea.

Fiul lui Jador și al Oanei Ciocan ar avea COVID

La doar câteva luni după ce a devenit tată, Jador a continuat să își onoreze concertele, însă nu fără dificultăți. Duminică seara, artistul a întârziat la un spectacol din județul Dâmbovița, iar imediat cum a urcat pe scenă și-a cerut scuze fanilor.

”Are fi-miu Covid, îmi pare rău! Am fost la spital!”, a spus cântărețul în fața publicului.

Momentul a fost filmat de spectatori și distribuit rapid pe rețelele de socializare, unde a stârnit îngrijorare cu privire la starea de sănătate a copilului. În acele clipe, artistul părea vizibil emoționat, explicând întârzierea prin problemele medicale ale fiului său.

”Nevasta nu te mai bagă în seamă”

Deși își declară mereu iubirea pentru familia sa, Jador nu a ezitat să vorbească în stilul caracteristic și despre schimbările aduse de rolul de tată. Pe platformele de socializare, cântărețul a glumit pe seama faptului că se simte lăsat pe plan secund în relația cu Oana, care își dedică tot timpul copilului.

Vezi și:
Jador, primele explicații după testul pozitiv. Ce ar fi consumat de fapt înainte de drugtest: „Nu am știut ce mi-a dat Bogdan”
Gestul făcut de Jador pentru Oana şi fiul său, în spital. Este dovada clară că este un tătic dedicat. Foto

”Când faceți copii, nevasta nu te mai bagă în seamă, nu te mai iubește, îl iubește doar pe el. Tu, practic, creezi un înlocuitor care să te înlocuiască pe tine.

Eu sunt așa, un accesoriu. Am devenit un fel de «și eu pe aici». Cei locul doi, frate? Și pampersul e mai important decât mine…ăla folosit”, a spus Jador, în mediul online.

Glumele sale au fost primite cu zâmbete de unii fani, dar și cu mesaje de susținere din partea celor care au trecut prin situații similare.

Se contrazice: de la spital la acuzații la adresa presei

Dacă pe scenă a vorbit deschis despre faptul că băiețelul ar fi bolnav, în fața jurnaliștilor Jador și-a schimbat radical discursul. Contactat de reporterii Spynews.ro, artistul a negat totul și a acuzat presa că inventează știri doar pentru profit.

”Minciună! Nu este adevărat! Aceste interpretări vin pentru că presa vrea să facă bani, iar altă sursă de venit nu există decât aceasta. Tot presa a spus că s-a prăbușit avionul cu mine, și uite, sunt viu, vorbesc cu tine.

Tot presa a spus că eu m-am drogat. Drept dovadă, am permis, conduc, sunt la volan în acest moment. Deci, presa vrea să facă bani. Asta vreau să scrii!”, a declarat Jador pentru sursa citată.

Astfel, declarațiile contradictorii ale artistului lasă loc de interpretări. Pe scenă a vorbit despre boala copilului, în timp ce în fața jurnaliștilor a negat informațiile. Rămâne ca fanii să tragă singuri concluziile, între imaginile surprinse la concert și reacțiile vehemente ale cântărețului.

Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Pensii 2025. Veste neaşteptată pentru bunicii noştri, 400 de lei în plus la pensie pentru cei cu venituri mai mici de...
Digi24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Adevarul
Secretele cvartalelor construite în anii ’50, cartierele „de lux” din comunism. Cum arată după aproape opt decenii
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Horoscopul zilei de miercuri, 27 august 2025. Zodia care află un secret dureros, a venit momentul destăinuirilor
Horoscopul zilei de miercuri, 27 august 2025. Zodia care află un secret dureros, a venit momentul destăinuirilor
Horoscop
acum 14 ore
Cum a reacționat Ioana Ginghină când a descoperit că o femeie îi trimitea poze indecente soțului ei. Actrița, supărată foc pe Cristi Pitulice: „Îmi caut soț”
Cum a reacționat Ioana Ginghină când a descoperit că o femeie îi trimitea poze indecente soțului ei. Actrița, supărată foc pe Cristi Pitulice: „Îmi caut soț”
Monden
acum 14 ore
Monica Anghel a ajuns pe masa de operație. Artista va suferi încă o intervenție chirurgicală delicată peste câteva zile
Monica Anghel a ajuns pe masa de operație. Artista va suferi încă o intervenție chirurgicală delicată peste câteva zile
Monden
acum 15 ore
Cum gătesc pescarii spanioli macroul proaspăt: trucuri ca să iasă fraged, suculent și aromat
Cum gătesc pescarii spanioli macroul proaspăt: trucuri ca să iasă fraged, suculent și aromat
Diverse
acum 16 ore
Parteneri
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Click.ro
Meteo 27 august 2025. Unde începe să se încălzească simțitor
Mediaflux
NU se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică, în Botswana! „Delta este pur și simplu magnifică!”. Avem imaginile / Foto
Unica.ro