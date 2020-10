Momente dramatice pentru o vedetă de la noi. Băiatul său a ajuns la terapie intensivă

Momente dramatice pentru Andreea Podărescu, după ce fiul său a fost diagnosticat cu o boală gravă. Băiatul Andreei Podărescu suferă de leucemie și se află la Terapie Intensivă.

Andreea Podărescu trăiește o adevărată dramă. Fiul ei de 3 ani a fost diagnosticat cu leucemie. Micuțul se află la Terapie Intensivă

Andreea Podărescu are parte numai de belele. După ce s-a aflat în plin război cu tatăl copilului său, acum cel mic a fost diagnosticat cu o boală gravă, iar starea lui de sănătate în aceste momente nu este deloc una bună. Astfel, vedeta este devastată de durere și speră într-o minune.

Andreea Podărescu trăiește momente dramatice după ce băiatul său a ajuns la Terapie Intensivă. Vedeta este devastată de durere după ce băiețul său de trei ani nu s-a simțit deloc bine în ultimul timp.

Cum a ajuns Andreea Podărescu cu fiul ei la spital

După mai multe investigații amănunțite, fiul ei a fost diagnosticat cu leucemie, iar acum starea lui este foarte, foarte gravă. ”Durerea pe care o simt este de nedescris în cuvinte şi nu doresc ca nicio mamă să treacă prin ce trec eu acum. Vă rog din suflet sa vă rugaţi pentru copilaşul meu. Aştept rezultatele astăzi, s-au repetat analizele de ieri, aştept să văd, situaţia nu este deloc ok.

Sunt devastată, efectiv. Copilaşul meu nu merită aşa ceva, e totul foarte nedrept. S-a simţit rău, a avut temperatură şi frisoane la un moment dat, acum două seri, dar pe zi a fost foarte vioi, am mers în parc, s-a jucat, nu a fost nicio problemă. Într-adevăr, a mâncat puţin mai mult decât în celelelalte zile pentru că probabil a fost şi mult mai activ”, a spus Andreea Podărescu.

Băiatul se simte tot mai rău

Starea de sănătate a băiețelului Andreei Podărescu se înrăutățește de la o zi la alta. Andreea Podărescu a povestit că a făcut o enterocolită, iar în momentul în care a ajuns cu el la spital s-a dovedit că problemele sunt mult mai grave decât ar fi crezut.

Băiețelul se află la terapie intensivă, starea lui de sănătate fiind foarte proastă. În aceste momente așteaptă alte rezultate ale investigațiilor și speră că totul se va termina cu bine.

Andreea Podărescu a crezut că băiatul are enterocolită

”El a mai făcut enterocolita şi nu a fost atât de grav, adică l-am tratat acasă fără nicio problemă, doar că aceste pete m-au dus cu gândul că într-adevăr este ceva foarte grav pentru că nu le-am mai văzut până acum.

Deja i-au luat sânge copilaşului şi aştept rezultatele analizelor. 2.35

Momentan este sub medicatie, este la perfuzie, suntem la terapie intensiva. Nu am cum sa spun ca este vioi pentru ca s-a simtit foarte, foarte rau. Starea lui s-a agravat dimineata, cand am si constatat ca are acele pete pe corp si nu mai era copilul meu”, a mai spus Andreea Podărescu.