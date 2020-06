Momente dramatice pentru Dan Helciug. Nu a mai câștigat niciun ban de 6 luni. Din ce trăiește acum

Criza sanitară i-a făcut în special pe artiști să se întrebe pe unde își vor mai scoate câmașa. Dan Helciug se află într-o situație deloc strălucită, pentru că de 6 luni nu a mai câștigat niciun ban. Din ce trăiește acum acesta?

Televiziunile și artiștii au fost grav afectate de pandemia de coronavirus. Cei care au adunat la cearceaf bani pentru timpuri negre au făcut bine. În categoria celorlalți care nu s-au putut folosi de economii se află și Dan Helciug, care de 6 luni nu are niciun venit. Solistul trupei „Spitalul de Urgență” s-a retras la țară și ține concerte online pentru sufletul său și pentru fanii care au împărtășit aceeași durere lunile acestea – privarea de libertate.

Ultimele cântări cu public pe care le-a avut formația au fost în luna decembrie. „În toată perioada asta am trăit din rezerve, din economii, din banii pe care îi mai aduce soția, că ea e regizor de film și are diverse colaborări. Practic, eu nu am câștigat nimic de șase luni”, a spus Dan Helciug, pentru click.ro. Vedeta mai are mici economii, dar pentru a putea rezista s-a apucat de cultivat legume în grădina sa, iar soția face pâinea în casă. Grijile rămân doar în cazul utilităților.

„Am avut și diverse slujbe part-time”

Cunoscutul artist susține că nu a mai dat nas în nas cu o așa perioadă grea încă din anii studenției, unde resursele erau total limitate. Sursa citată mărturisește că în special anul I de la Facultatea de Teatru a fost extrem de greu pentru că nu avea bani nici de mâncare, iar abia în anul III lucrurile parcă au intrat pe un făgaș natural.