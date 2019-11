Momente desprinse din Destinație Finală la Dâmbovița: pagubele create de un camion cu lemne răsturnat

Un camion cu lemne s-a răsturnat în județul Dămbovița, din cauza unui drum defectuos care a provocat și alte accidente în trecut. Nu a durat mult până când evenimentul a dat startul unui protest de proporții.

Aproximativ 100 de persoane au protestat pe raza localității Moțăieni, județul Dâmbovița. Motivul din spatele evenimentului a constat în drama unei femei care a murit vineri. Aceasta a fost strivită de un camion cu lemne care s-a răsturant peste ea. Locuitorii micuței localități sunt convinși că nu a fost vina șoferului.

Oamenii spun că accidentul s-a produs pentru că autorităţile nu au reparat drumul naţional 71, după surparea unui mal de pământ. Camionul se pare că ar fi intrat în balans, când şoferul a frânat brusc, după o curbă, la vederea un semafor care restricţionează circulaţia. Din păcate, zona în care s-a petrecut accidentul se află de mult timp în vizorul autorităților, dar nu s-a făcut niciun efort pentru evitarea unor astfel de accidente pe viitor.

Din cauza întregii situații și a decesului unei femei, peste 100 de protestatari şi-au strigat nemulţumirile în stradă. Oamenii spun că au făcut mai multe cereri, prin care au cerut urgentarea lucrărilor de reparaţii. Toate au fost făcă niciun rezultat.

„Câți mai trebuie să moară?! E al treilea accident, un copil cu motoreta, o femeie care e în cimitir, e moartă. Cât să mai aşteptăm?”, a afirmat un protestatar. „Am făcut petiţii, mi-au semnat 700 de oameni, am depus-o prin mail, am primit răspuns, au spus că s-au demarat procedurile de documentaţie tehnică, birocraţie, din păcate au început să moară oamenii.”, a completat altul. „Am copii, nu mai am siguranţă, dacă trec cu ei pe acolo mă trezesc că ne omoară.”, au spus oamenii speriați.

Partea cea mai tristă este că lucrările de reparație ale drumului dinspre Târgoviște către Sinaia, în dreptul localității Moțăieni, au început în primăvară. Din păcate, au fost întrerupte pentru că s-au dovedit a fi prea complicat. Scuza oficială nu a întârziat prea mult. Reprezentantii primăriei din Moţăieni spun că oficialii Companiei Naţionale de Drumuri au solicitat autorizaţie de construcţie pentru acea porţiune de drum abia în urmă cu câteva zile. De asemenea, poliţiştii spun că în ultimele luni au sancţionat administratorul drumului de mai multe ori.