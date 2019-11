Momente de panică pentru Dorian Popa! Actorul din Sacrificiul de la Antena 1 a stat închis într-un sicriu minute bune

Îndrăgitul artist le-a oferit fanilor săi noi momente de suspans, când s-a aflat în platoul de filmare, la o emisiune Antena 1. Celebrul cântăreț s-a lăsat convins să accepte cea mai nouă provocare, de aceea s-a băgat într-un sicriu, în care a stat câteva minute. Totul a fost filmat și va putea fi urmărit de către telespectatori, în următoarele zile.

Vedeta serialului Sarcificiul de pe Antena 1 a fost a acceptat cea mai nouă provocare, dintr-o altă emisiune difuzată pe postul TV. Toată lumea îl va putea urmări pe Dorian Popa, care a stat timp de 20 de minute, într-un sicriu, cu capacul pus, în cea mai nouă ediție de la iUmor. Show-ul este difuzat vinerea, de la ora 20:00, fiind unul cât se poate de îndrăgit de către publicul român. Momentele de suspans nu vor lipsi, fiind foarte clar că și lui Dorian Popa îi place să se distreze, iar tocmai de aceea acceptă tot felul de provocări neobișnuite. Mai mult, și mentalistul Simion Ștefan va fi prezent pe scena de la iUmor, împreună cu actorul din serialul Sacrificiul.

Au urmat clipe de panică pentru Dorian Popa, atunci când s-a văzut în fața faptului împlinit și s-a băgat într-un sicriu, pe scena emisiunii de comedie. Telespectatorii trebuie să mai afle și că în respectivul număr, care a ținut pe toată lumea cu sufletul la gură, au fost implicați și jurații Cheloo sau Delia. Totuși, cel care a fost în centrul atenției e Mihai Bendeac, pentru că acestuia i-a fost pregătită o surpriză de proportii.

„În momentul în care mi-a prezentat Ștefan planul, am zis da, ce amuzant! Eu îl ador pe Bendeac, îi și sunt dator pentru că a făcut un video despre mine care a devenit viral! Doar că socoteala de acasă nu se potrivește niciodată cu cea din târg. Am ajuns pe platou și am aflat că am de stat în sicriu, cu capacul închis, vreo 15-20 min. Nu a fost de glumă deloc, pentru că nu mai aveam aer la un moment dat! Am transpirat cât nu transpir în două antrenamente legate la sală, iar în ultimele minute nu vreți să știți cum respiram!”, a dezvăluit artistul, despre clipele petrecute în coșciug, potrivit a1.ro.