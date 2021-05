Momente cumplite pentru Sorana Cîrstea. Prin ce a trecut iubita lui Ion Țiriac jr., ce a povestit

Clipe de coșmar pentru Sorana Cîrstea. A doua cea mai mare tenismenă a României, după Simona Halep, a trecut prin momente cumplite în urma accidentării de la Madrid care a scos-o din circuit pentru o perioadă de câteva săptămâni bune. Prin ce a trecut iubita lui Ion Țiriac jr., ce a povestit.

Târgovișteanca Sorana Cîrstea, în vârstă de 30 de ani, a suferit o căzătură foarte dureroasă în timpul meciului cu Jessica Pegula, în primul tur al competiției de la Madrid. Liliana, mama sportivei românce, a povestit, în exclusivitate pentru Playsport, ce a simțit în momentul în care și-a văzut fiica prăbușindu-se pe teren, de durere.

„Ne uitam la meci, așa cum se întâmplă de fiecare dată când joacă Sorana. Când am văzut ce se întâmplă, am pus mâna la ochi. Am fost ferm convinsă că e mult mai grav. Cert este că ne-am speriat rău. A căzut urât. Atât de tare m-a marcat momentul acela încât nici acum, la mai bine de-o lună de la consumarea lui. Am încercat să mă uit pe YouTube și nu am reușit pur și simplu”, a declarat Liliana Cîrstea pentru sursa citată.