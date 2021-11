Momente crunte pentru Rică Răducanu. Se luptă pentru supraviețuire: ‘Nu m-am gândit’

Printre foștii jucători emblemă ai vișiniilor de la Rapid se numără și Rică Răducanu. Fost portar al Naționalei la Mondialele din Mexic, fostul portar astăzi își duce traiul de pe o zi pe alta. Mai ales acum, în această perioadă, banii s-au cam împuținat, iar Rică își drămuiește fiecare leu.

Fostul portar rapidist Rică Răducanu a ajuns la 75 de ani, și încearcă să-și revină, după ce fusese depistat cu noul virus la începutul acestui an. După infectare, Rică Răducanu a fost internat la „Victor Babeș”, unde s-a refăcut după boală. În același spital era internată și soția legendarului portar. Omul cu cele mai multe meciuri jucate la un singur club, Rapid, a vorbit atunci despre starea sa de sănătate, declarând:

A trecut ceva vreme de atunci, iar astăzi Rică își duce traiul de pe o zi pe alta, iar banii sunt puțini și cu greu reușește să facă față cheltuielilor zilnice. Într-un dialog cu Playsport, Rică Răducanu recunoaște că îi este foarte greu, și că încearcă să facă economie la aproape tot.

„Nu puteam să supraviețuiesc dacă nu era băiatul meu. Nici lui nu-i merge strălucit în această perioadă, mai greu cu antrenoratul în această perioadă de pandemie. Dar din cât a avut el, ne-a ajutat și pe noi. Nu m-am gândit niciodată că o să trăiesc vremuri atât de grele, să trebuiască să drămuiesc fiecare bănuț.

Sunt foarte atent la consumul de apă, de lumină, de gaze, de tot. Facem economie la orice. E trist că am ajuns în situația asta, dar ce putem face? Mergem mai departe și ne zbatem să supraviețuim, sperăm să vină vremuri mai bune. Cândva am fost pe val, acum trăiesc din amintiri. Poate că atunci trebuia să am mai mare grijă de bani.”, a mărturisit Rică Răducanu pentru PlaySport.ro.