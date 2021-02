Moment uluitor în emisiunea lui Dan Capatos. Vedeta care a părăsit emisiunea, în direct la TV

Se gândește Gabi Bădălău la împăcare? Deși a reacționat dur în urma acuzațiilor aduse de Claudia Pătrășcanu, afaceristul ar vrea să ajungă la o înțelegere cu mama copiilor săi, însă artista nu a mai suportat și a părăsit platoul emisiunii lui Dan Capatos.

După ce Claudia Pătrășcanu i-a adus acuze grave, Gabi Bădălău aintrat în direct, iar după ce a răspuns la întrebări, acesta nu s-a abținut să nu o atace pe mama copiilor lui.

În consecință, Claudia Pătrășcanu a izbucnit în lacrimi și a părăsit platoul emisiunii, dar Gabi Bădălău a continuat discuția cu Dan Capatos, menționând că nu mai suportă acest scandal, iar că dorința lui foarte mare este să se finalizeze procesul cât mai repede, iar Claudia să nu mai facă scandal. El a spus inclusiv că și-ar dori o împăcare cu mama copiilor lui, dar nu una de nivel amoros, ci de nivel civilizat, pentru bunăstarea copiilor.

„Am un stil de viață normal, sănătos. Eu înțeleg că îi place la București, dar de cîte ori îi e foame, mai pe românește, vine și face circ. Oricum aș fi eu, sunt tatăl copiilor tăi. Hai să ne punem la masă, să ne înțelegem. Ce vrei? Trei lei, doi lei? Mi-e rușine de prieteni și de familie. Am prieteni care își duc copiii în vancațe în străinătate. E nu mi-ar da procură. Eu i-aș da, și i-as plăti și vacanța, să se ducă și ea la rândul ei în Dubai. Am încercat să o iau și pe ea în vacanță, dar uitați-vă cum reacționează. Am fost și la consiliere psihologică cu ea. Între noi trebuie să existe doar lucrurle civilizate pentru copii. Atât. Loc de împăcare nu există”, a spus Gabi Bădălău, la Xtra Night Show, de la Antena Stars.