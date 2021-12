Personalul snob al restaurantului celebrului Chef Salt Bae a fost profund deranjat de faptul că un anumit client le-a lăsat un bacșiș în valoare de 10 lire sterline. Ce s-a întâmplat apoi. Faimosul restaurant Salt Bae din Londra face senzația pe Instagram, motiv pentru care popularitatea sa a crescut fulminant, în ultima perioadă.

Localul londonez Salt Bae și-a făcut un nume prin meniul său exclusivist și costisitor, ce presupune, printre altele, ca fidelii consumatori să mănânce o friptură acoperită în aur, ce valorează 1.450 de lire sterline.

Cu toate acestea, în ciuda tuturor review-urilor de top pe care le-a primit localul, de-a lungul timpului, un client de la Salt Bae a mărturisit că a fost pus într-o situație extrem de jenantă, atunci când a lăsat bacșiș.

Matthew Hynes, a mărturisit că a fost șocat de faptul că personalul celebrului restaurant a refuzat bacșișul de 10 lire sterline pe care bărbatul voia să i-l dea chelnerului ce l-a servit.

„Singurul motiv pentru care am venit aici a fost pentru a dovedi că este popular din cauza hype-ului media. Se acordă doar 30 de minute pentru a termina masa, iar comportamentul chelnerilor este robotic și fals.

Carnea avea doar puțină aromă și am mâncat fripturi mai bune la Wetherspoons în ziua fripturii! Și, în plus, am fost întrebat dacă pot oferi un bacșiș. Când am dat 10 lire sterline, ei au refuzat și au clătinat din cap. Continuați așa, Salt Bae.”, a declarat ironic unul dintre clienții restaurantului, pe site-ul TripAdvisor, conform celor de la The Sun.