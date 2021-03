Moment incredibil într-o pădure din Apuseni. Ce a fost zărit pe o cameră de monitorizare VIDEO

Pe teritoriul Parcului Natural Apuseni s-au întâlnit de nenumărate ori diferite specii de animale spectaculoase. Fauna de mamifere mari este bine cunoscută pe acest teritoriu. Se pot regăsi lupi, căprioare, cerbi, dihori, pisici sălbatice și vidre.

Mamiferele din Munții Apuseni

Rezultatele evaluărilor efectuate de personalul de specialitate de la ICAS Brașov, au arătat că pe teritoriul Parcului Natural Apuseni trăiesc 26 de lupi. Lupii sunt organizați în haite. Acum câțiva ani, pe raza județului Cluj, au fost semnalate două grupuri de 10 și respectiv 5 lupi. De asemenea, și pe raza județelor Bihor și Alba au fost semnalate câte un haitic, format din 5 și respectiv, 6 lupi. De asemenea, pe teritoriul Parcului Natural Apuseni se regăsesc și 12 râși. 4 în județul Bihor, 8 în județul Alba și 8 în județul Cluj.

Din păcate, nu putem spune același lucru și despre urși. Evaluările au scos în evidență un număr de doar 21. Specialiștii consideră că este sub capacitatea de suport a ecosistemelor preferate de acest mamifer. Această populație este separată de cei celelalte populații de urși din Carpați. Din acest motiv, schimbul de gene nu se poate realiza. Pe viitor, este posibil ca menținerea speciei în Apuseni să fie în pericol.

Un cerb solidar filmat într-o pădure din Apuseni

Un cerb frumos a fost filmat de către o cameră de monitorizare din Parcul Natural Apuseni. Camera de filmare a fost instalată în pădure de specialiștii Romsilva. Din toamnă până în primăvară, cerbul este un mamifer sociabil. În această perioadă, masculii se grupează în grupuri, conduse de către un cerb tânăr. Femelele se grupează separat, iar grupul lor este condus de către cea mai în vârstă.

În cârdurile de ciute sunt amestecați viței și cerbi din al doilea an. Cârdurile de cerbi se alcătuiesc atunci când are loc perioada de împerechere în toamnă. Se desfac prin aprilie, atunci când zăpada s-a topit. Cerbii puternici și cei bătrâni trăiesc solitar, de regulă. Parcul Natural Apuseni este unul dintre cele 22 de parcuri administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva. Are o suprafață de 76.064 hectare, dintre care 50.793 fiind păduri. Se întinde pe teritoriul județelor Alba, Bihor și Cluj.